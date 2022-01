A casa tutti bene 2 si farà, Gabriele Muccino sta scrivendo la seconda stagione A casa tutti bene, la serie prodotta da Sky e scritta da Gabriele Muccino, avrà una seconda stagione. Ad annunciarlo lui stesso con un video via Instagram: “La stiamo scrivendo”.

A cura di Elisabetta Murina

A casa tutti bene avrà una seconda stagione. La serie scritta da Gabriele Muccino, alla prima esperienza nell'ambito televisivo, tornerà con nuovi episodi. Disponibile su Sky e in streaming su Nowtv, è ispirata al suo omonimo film (che nel 2018 gli ha fatto conquistare il David di Donatello alla regia), ma con un cast del tutto inedito e scelto con cura: da Laura Morante e Francesco Acquaroli, nei panni di Alba e Pietro Ristuccia, a Francesco Scianna ed Emma Marrone, al suo esordio come attrice sul piccolo schermo. La sigla è scritta da Jovanotti.

L'annuncio di Gabriele Muccino

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Gabriele Muccino ha fatto sapere di essere al lavoro per la seconda stagione di A casa tutti bene. Musica inquietante di sottofondo, ma "tutto sotto controllo", ha scritto ad accompagnare la breve clip video. Un'atmosfera un pò diversa da quella che i fan si potrebbero immaginare per la stesura dei nuovi episodi, ma Muccino non è preoccupato, anzi rassicura tutti: "Stiamo scrivendo la prossima stagione, avete la mia parola"– e aggiunge- "Io scrivo anche con queste sonorità per trovare l'atmosfera rilassata della prima stagione. Perché, a casa, stanno tutti bene". In più, il regista ha anche ringraziato tutti i fan della serie e ironizza:

Un grazie sconfinato alle tantissime persone che vogliono la seconda stagione domattina! La vado a girare adesso col telefonino! Vi voglio bene. Grazie davvero a tutti! PS: mica siamo su una rete generalista qui! La serie ve la potete guardare on demand quando e quanto volete su Sky Italia e Nowtv

Leggi anche A casa tutti bene, la sigla cantata da Jovanotti

Come è finita A casa tutti bene

Lo scorso 10 gennaio Sky ha reso disponibile il finale di stagione di A casa tutti Bene. Un epilogo della storia che è andato in onda con la consapevolezza che non sarebbe stata davvero la fine. Gli otto episodi, scritti da Muccino insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza, seguono le intricate vicende della famiglia Ristuccia, proprietaria del ristorante San Pietro nel cuore di Roma. Un nucleo famigliare numeroso che, nei suoi due rami, intreccia storie diverse che assicurano colpi di scena. A guidare il cast corale ci sono Alba e Pietro Ristuccia, che hanno tre figli, Carlo, Sara e Paolo. Si aggiungono poi Elettra, ex moglie di Carlo, Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, cuoco del ristorante, e Ginevra, attuale compagna di Carlo. Negli ultimi due episodi un matrimonio atteso che non avrà il lieto fine sperato, una relazione extraconiugale e soprattutto un mistero del passato della famiglia Ristuccia, stravolgeranno le vite di tutti.