A casa tutti bene 2, la seconda stagione della serie di Gabriele Muccino arriva su Sky “A casa tutti bene 2” arriva dal 5 maggio su Sky e Now. La serie, diretta da Gabriele Muccino, torna con otto nuovi episodi per raccontare le storie e gli intrighi della famiglia Ristuccia e di coloro che gli gravitano attorno. Nel cast tra gli altri tornano Laura Morante, Francesco Scianna e anche Emma Marrone.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie che più hanno avuto successo in questi ultimi anni c'è "A casa tutti bene", reboot dell'omonimo film di Gabriele Muccino e diretta proprio dal regista romano che, infatti, ha riconfermato la fortuna di un prodotto che, sin dalla versione cinematografica, aveva appassionato il pubblico. Dal 5 maggio "A casa tutti bene 2" arriva su Sky e Now con i nuovi episodi, per soddisfare la curiosità di chi era rimasto col fiato sospeso dalle ultime puntate della prima stagione. Stavolta Muccino figura anche come supervisore artistico della seconda stagione.

A casa tutti bene 2, i nuovi episodi dopo la vittoria del Nastro d'argento 2022

La famiglia Ristuccia tornerà con i suoi intrighi, i suoi segreti che si svilupperanno in un arco narrativo della durata di otto episodi, capaci di tirar fuori una variegata gamma di emozioni che, d'altronde, rappresentano la cifra stilistica del regista romano, in grado di indagare le varie sfaccettature dei rapporti, siano essi familiari o a due. La prima stagione di "A casa tutti bene" ha conquistato il Nastro d'argento come miglior serie dell'anno, e non è da escludere che anche il secondo capitolo possa riscuotere un successo così clamoroso. La seconda stagione è stata prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production – società di Leone Film Group, ed è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

Il cast tra vecchi e nuovi personaggi

Il cast della prima stagione è stato riconfermato. Tornerà Laura Morante, capofamiglia nel ruolo di Alba Ristuccia, ormai proprietaria del ristorante San Pietro a Roma, dopo la morte del marito che nella prima stagione aveva il volto di Francesco Aquaroli. I suoi figli Carlo, Sara e Paolo interpretati da Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati che, dal canto loro, intessono relazioni non sempre felici con i rispettivi partner. Euridice Axen è Elettra, l'ex moglie di Carlo, con il quale ha avuto Luna, interpretata da Sveva Mariani.

Francesco Scianna, Simone Liberati e Alessio Moneta, foto Sky Italia

L'attuale compagna di Carlo, Ginevra, è Laura Adriani. Il compagno di Sara è invece Diego, interpretato da Antonio Folletto. C'è poi un'altra parte della famiglia, quella dei Mariani, che hanno ereditato una quota del ristorante: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Torna anche Emma Marrone nel ruolo della compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro. Tornano anche Maria Chiara Centorami, Marianna Falace ed Eugenia Costantini, quest'ultima è l'ex compagna di Paolo, madre di suo figlio, interpretato dal giovanissimo Federico Ielapi, ci sarà anche Marco Rossetti che interpreta Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo.

Emma Morrone, foto Sky Italia

Ci saranno anche delle new entry come il cantautore e attore francese Tom Leeb che interpreterà un carismatico chef di successo voluto da molti ristoranti sia in Italia che all’estero, che avrebbe da proporre un ambizioso progetto per il San Pietro; Camilla Semino Favro sarà Rebecca Baldini, avvocata di successo e vecchia amica di Sara; Yan Tual interpreta Pierrcik il nuovo compagno di Olivia; Filippo Valle si calerà nei panni di Giuseppe, un nuovo personaggio legato a Beatrice.