Programmi tv
video suggerito
video suggerito
X Factor 2025

X Factor 2025 in tv su Tv8, Sky e Now: dove vedere le puntate in chiaro e le repliche dei live

Parte stasera la nuova edizione di X Factor 2025, in prima serata su Sky Uno. Tra grandi ritorni e novità nel cast, nuovi talenti sono pronti a farsi conoscere sul palco del talent show, condotto da Giorgia. Sarà possibile seguire la nuova stagione anche in chiaro su Tv8, ecco da quando.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
X Factor 2025

Torna in tv con una nuova stagione X Factor, il talent show Sky Original riparte stasera, giovedì 11 settembre 2025, con una nuova edizione di audition. Alla conduzione i telespettatori ritroveranno Giorgia, dopo il fortunato debutto dello scorso anno, mentre al tavolo dei giudici troveranno una novità: accanto a Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, ci sarà Francesco Gabbani. È tutto pronto per la gara che inizia con le audizioni, durante le quali gli aspiranti concorrenti dovranno esibirsi davanti ai giudici e conquistare il pass per gli step successivi della sfida. La finale – come accaduto lo scorso anno – andrà di nuovo in scena, in diretta, da Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a una folla di fan. L'appuntamento con la prima puntata è per stasera, in prima serata su Sky Uno, e per martedì 16 settembre dalle 21.30 su Tv8.

X Factor 2025 in diretta su Sky Uno

La nuova stagione di X Factor 2025 è in programma da giovedì 11 settembre, in prima serata su Sky Uno. L'orario di inizio è fissato per le 21.15. Nella prima puntata, in programma stasera, andrà in scena la prima parte delle audizioni: tanti aspiranti concorrenti dovranno conquistare il voto positivo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, per accedere allo step successivo. Sul palco dovranno portare solo il loro talento e sperare in almeno 3 sì. L'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW, ecco le date delle singole puntate:

  • giovedì 11 settembre 2025
  • giovedì 18 settembre 2025
  • giovedì 25 settembre 2025
  • giovedì 2 ottobre 2025
  • giovedì 9 ottobre 2025
  • giovedì 16 ottobre 2025
  • giovedì 23 ottobre 2025 – primo Live Show
  • giovedì 30 ottobre 2025
  • giovedì 6 novembre 2025
  • giovedì 13 novembre 2025
  • giovedì 20 novembre 2025
  • giovedì 27 novembre 2025
  • giovedì 4 dicembre 2025 – Finale

Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

Anche i telespettatori che non sono clienti Sky potranno seguire la nuova edizione del talent show, ma dovranno attendere qualche giorno in più dal debutto. La stagione 19 di X Factor sarà disponibile per la visione, in chiaro su Tv8, ai numeri 8, 108 e 508 del Digitale Terrestre, a partire da martedì 16 settembre 2025, in prima serata. Di seguito tutti gli appuntamenti su Tv8:

Leggi anche
Perché Manuel Agnelli non sarà a X Factor 2025: "Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto"
  • martedì 16 settembre 2025
  • martedì 23 settembre 2025
  • martedì 30 settembre 2025
  • martedì 7 ottobre 2025
  • martedì 14 ottobre 2025
  • martedì 21 ottobre 2025
  • martedì 28 ottobre 2025
  • martedì 4 novembre 2025
  • martedì 11 novembre 2025
  • martedì 18 novembre 2025
  • martedì 25 novembre 2025
  • martedì 2 dicembre 2025
  • martedì 9 dicembre 2025
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views