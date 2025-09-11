X Factor 2025 in tv su Tv8, Sky e Now: dove vedere le puntate in chiaro e le repliche dei live

Parte stasera la nuova edizione di X Factor 2025, in prima serata su Sky Uno. Tra grandi ritorni e novità nel cast, nuovi talenti sono pronti a farsi conoscere sul palco del talent show, condotto da Giorgia. Sarà possibile seguire la nuova stagione anche in chiaro su Tv8, ecco da quando.

Torna in tv con una nuova stagione X Factor, il talent show Sky Original riparte stasera, giovedì 11 settembre 2025, con una nuova edizione di audition. Alla conduzione i telespettatori ritroveranno Giorgia, dopo il fortunato debutto dello scorso anno, mentre al tavolo dei giudici troveranno una novità: accanto a Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, ci sarà Francesco Gabbani. È tutto pronto per la gara che inizia con le audizioni, durante le quali gli aspiranti concorrenti dovranno esibirsi davanti ai giudici e conquistare il pass per gli step successivi della sfida. La finale – come accaduto lo scorso anno – andrà di nuovo in scena, in diretta, da Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a una folla di fan. L'appuntamento con la prima puntata è per stasera, in prima serata su Sky Uno, e per martedì 16 settembre dalle 21.30 su Tv8.

X Factor 2025 in diretta su Sky Uno

La nuova stagione di X Factor 2025 è in programma da giovedì 11 settembre, in prima serata su Sky Uno. L'orario di inizio è fissato per le 21.15. Nella prima puntata, in programma stasera, andrà in scena la prima parte delle audizioni: tanti aspiranti concorrenti dovranno conquistare il voto positivo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, per accedere allo step successivo. Sul palco dovranno portare solo il loro talento e sperare in almeno 3 sì. L'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW, ecco le date delle singole puntate:

giovedì 11 settembre 2025

giovedì 18 settembre 2025

giovedì 25 settembre 2025

giovedì 2 ottobre 2025

giovedì 9 ottobre 2025

giovedì 16 ottobre 2025

giovedì 23 ottobre 2025 – primo Live Show

giovedì 30 ottobre 2025

giovedì 6 novembre 2025

giovedì 13 novembre 2025

giovedì 20 novembre 2025

giovedì 27 novembre 2025

giovedì 4 dicembre 2025 – Finale

Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

Anche i telespettatori che non sono clienti Sky potranno seguire la nuova edizione del talent show, ma dovranno attendere qualche giorno in più dal debutto. La stagione 19 di X Factor sarà disponibile per la visione, in chiaro su Tv8, ai numeri 8, 108 e 508 del Digitale Terrestre, a partire da martedì 16 settembre 2025, in prima serata. Di seguito tutti gli appuntamenti su Tv8: