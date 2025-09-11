X Factor 2025 in tv su Tv8, Sky e Now: dove vedere le puntate in chiaro e le repliche dei live
Torna in tv con una nuova stagione X Factor, il talent show Sky Original riparte stasera, giovedì 11 settembre 2025, con una nuova edizione di audition. Alla conduzione i telespettatori ritroveranno Giorgia, dopo il fortunato debutto dello scorso anno, mentre al tavolo dei giudici troveranno una novità: accanto a Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, ci sarà Francesco Gabbani. È tutto pronto per la gara che inizia con le audizioni, durante le quali gli aspiranti concorrenti dovranno esibirsi davanti ai giudici e conquistare il pass per gli step successivi della sfida. La finale – come accaduto lo scorso anno – andrà di nuovo in scena, in diretta, da Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a una folla di fan. L'appuntamento con la prima puntata è per stasera, in prima serata su Sky Uno, e per martedì 16 settembre dalle 21.30 su Tv8.
X Factor 2025 in diretta su Sky Uno
La nuova stagione di X Factor 2025 è in programma da giovedì 11 settembre, in prima serata su Sky Uno. L'orario di inizio è fissato per le 21.15. Nella prima puntata, in programma stasera, andrà in scena la prima parte delle audizioni: tanti aspiranti concorrenti dovranno conquistare il voto positivo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, per accedere allo step successivo. Sul palco dovranno portare solo il loro talento e sperare in almeno 3 sì. L'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW, ecco le date delle singole puntate:
- giovedì 11 settembre 2025
- giovedì 18 settembre 2025
- giovedì 25 settembre 2025
- giovedì 2 ottobre 2025
- giovedì 9 ottobre 2025
- giovedì 16 ottobre 2025
- giovedì 23 ottobre 2025 – primo Live Show
- giovedì 30 ottobre 2025
- giovedì 6 novembre 2025
- giovedì 13 novembre 2025
- giovedì 20 novembre 2025
- giovedì 27 novembre 2025
- giovedì 4 dicembre 2025 – Finale
Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8
Anche i telespettatori che non sono clienti Sky potranno seguire la nuova edizione del talent show, ma dovranno attendere qualche giorno in più dal debutto. La stagione 19 di X Factor sarà disponibile per la visione, in chiaro su Tv8, ai numeri 8, 108 e 508 del Digitale Terrestre, a partire da martedì 16 settembre 2025, in prima serata. Di seguito tutti gli appuntamenti su Tv8:
- martedì 16 settembre 2025
- martedì 23 settembre 2025
- martedì 30 settembre 2025
- martedì 7 ottobre 2025
- martedì 14 ottobre 2025
- martedì 21 ottobre 2025
- martedì 28 ottobre 2025
- martedì 4 novembre 2025
- martedì 11 novembre 2025
- martedì 18 novembre 2025
- martedì 25 novembre 2025
- martedì 2 dicembre 2025
- martedì 9 dicembre 2025