X Factor 2022 riparte con uno speciale il 1 settembre, N.A.I.P. alla conduzione Ancora una novità per la sedicesima edizione di X Factor, che partirà il 15 settembre con grandi novità. Due settimane prima andrà in onda X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show, con l’ex concorrente alla conduzione.

A cura di Andrea Parrella

La partenza di X Factor 2022 è alle porte. Il talent show di Sky tornerà per la sedicesima edizione con un assetto completamente rinnovato, nei giudici e nella conduzione. Un progetto di restyling che parte dalla novità di Francesca Michielin alla guida dello show nei panni di conduttrice e si estende al ritorno di Fedez in giuria e le novit di Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi al fianco del rapper che è stato il simbolo del talent di Sky per diverse edizioni.

La data d'inizio designata per la sedicesima edizione di X Factor è il 15 settembre 2022, su Sky e in streaming su NOW, ma Sky inizierà a raccontare questa stagione sin dall'inizio di settembre. Giovedì 1 settembre alle 21 andrà in onda X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show, guidato da N.A.I.P., ex concorrente del talent nell'edizione 2020.

Quando inizia X Factor

Continua il conto alla rovescia per la partenza di X Factor 2022, atteso a partire dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW. In quella data saliranno sul palco, accompagnati fino all’ultimo passo dalla nuova conduttrice Francesca Michielin, i primi artisti chiamati ad affrontare le Audition, tutti con la speranza di raccogliere almeno 3 sì dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e poter proseguire così il proprio percorso in gara.

Leggi anche Quando inizia X Factor 2022, la data ufficiale della messa in onda su Sky Uno

In cosa consiste X Factor 2022 Making Music

Muovendosi tra i reparti produttivi e seguendo passo per passo la realizzazione, N.A.I.P. mostrerà tutto quello che non vedremo in onda, svelando cosa succede dietro le telecamere e nel backstage. E alla fine del suo racconto, prendendo ispirazione dagli incontri fatti e dalle parole ascoltate a #XF2022 ma anche dalle situazioni ed emozioni che ha vissuto nel suo viaggio di due anni fa, creerà un brano musicale nel suo stile, utilizzando i suoni campionati nei vari ambienti: un vero e proprio omaggio musicale – singolare e straordinario – alle Audition di X Factor.

Chi è N.A.I.P., ex concorrente di X Factor

Abbiamo imparato a conoscerlo con la quattordicesima edizione del talent targato Sky. N.A.I.P. è stato uno dei protagonisti indiscussi di X Factor 2020, edizione vinta poi da Casadilego. L'eclettico artista ha mostrato sin da subito grande originalità nella revisione dei brani da portare sul palco, sorprendendo pubblico e giuria. Meritatamente tra i finalisti insieme a Blind e Little Piece of Marmelade, non è riuscito a vincere l'edizione, classificandosi al quarto posto.

Per X Factor un'edizione cruciale

Un antipasto per la vera partenza dello show, prevista due settimane più tardi. Per X Factor si tratterà di un'annata importante, di fatto cruciale, visto che da mesi circolano voci rispetto alla possibilità che la sedicesima possa essere l'ultima edizione di X Factor prodotta da Sky. Indiscrezione sulla quale non ci sono state conferme né smentite, ma che parrebbe verosimile davanti a risultati non soddisfacenti dell'edizione in preparazione, visto l'andamento delle ultime stagioni.