video suggerito

Whoopi Goldberg: “In Sister Act 3 ricorderemo Maggie Smith e vorremmo girare in Italia” L’attrice premio Oscar ha svelato a Fabio Fazio i progetti per il terzo capitolo della celebre saga, ricordando Maggie Smith e commentando la sua variegata carriera cinematografica. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

212 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sarebbe bello girare alcune scene del terzo capitolo di Sister Act in Italia". Con queste parole Whoopi Goldberg ha entusiasmato il pubblico di "Che Tempo Che Fa" durante la sua ospitata nel programma condotto da Fabio Fazio.

L'entusiasmo di Whoopi Goldberg per un possibile ritorno in Italia per le riprese di "Sister Act 3" lascia sperare i fan della saga che presto potrebbero vedere Deloris Van Cartier nuovamente in azione, questa volta tra le bellezze del Bel Paese.

Il ricordo di Maggie Smith

Whoppi Goldberg ha spiegato i motivi che potrebbero portare la produzione nel nostro paese e ha ricordato Maggie Smith: "Abbiamo perso Maggie Smith e vorremmo fare in modo che tutte le suore la ricordassero. Siamo in attesa che la produzione ci dica di sì o di no. E l'Italia è perfetta, vorremmo girare un paio di scene".

"Ho fatto anche film brutti"

Nel corso dell'intervista, Fazio ha ricordato uno dei ruoli più celebri dell'attrice: "Sei stata premio Oscar con Ghost, che quest'anno compie 35 anni. Da sempre tutte le tv lo mandano in onda, ci si commuove sempre. Lei è di una bravura pazzesca". Con la sua caratteristica autoironia, la Goldberg ha risposto: "Sono fortunatissima. Ho fatto dei bei film, ma anche dei brutti film…". Non ha esitato a menzionare "T-rex – Il mio amico Dino", scherzando sulla trama: "In questo film ero io insieme a un dinosauro parlante. Ambientato nel futuro".

Fabio Fazio ha colto la palla al balzo per fare un riferimento al tempo presente. A proposito dei dinosauri del futuro, infatti, ha detto: "A ben pensarci ci sono dinosauri che parlano oggi nel mondo". Una battuta pungente sull'attualità. Visibilmente colpita dalla calorosa accoglienza ricevuta, l'attrice ha concluso con parole di affetto verso il pubblico italiano: "È davvero un piacere essere con te questa sera, vedere il pubblico. Di solito il pubblico è nel televisore, ora è bellissimo vedervi tutti, conoscervi e rivedervi".