Wax a Verissimo: “Ad Amici ho imparato ad amare gli altri, prima non mi fidavo di nessuno” Ospite della puntata di Verissimo del 20 maggio, è stato uno dei finalisti di Amici 22: Wax. Il cantante ha ripercorso le varie tappe della sua esperienza nel talent show e ha accolto anche la sua coach, Arisa, con la quale ha costruito un rapporto speciale.

Una puntata dedicata completamente ai protagonisti di Amici 22, quella di Verissimo in onda sabato 20 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin si è seduto Wax, arrivato ad un passo dalla vittoria del talent show di Canale 5, il cantante festeggia l'uscita del suo primo album il 26 maggio e dopo la sua esperienza dice: "Pensavo di ritornare e sentirmi tutto scombussolato, invece sto benissimo. Sono sereno".

Il mondo interiore di Wax

Prima di abbracciare il mondo della musica, Wax, il cui vero nome è Matteo, ha lavorato facendo qualsiasi cosa pur di trovare la sua indipendenza: "Ne ho fatti un bel po’ non sono mai stato un ragazzo che è capace di star fermo, mi piace muovermi e dare un senso al mio movimento, per essere indipendente, per non chiedere i soldi ai miei genitori, per sostenermi e vivere una vita normale". Grazie alla musica, però, è riuscito ad esternare tutto il suo mondo interiore:

Io ho tante personalità, mi sento un sacco di cose dentro, un teatro. La prima metà della mia vita, infanzia, stramba, molto strana, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, ci sono state emozioni che sono un po’ grigie, certi ricordi non sono in grado di parlarne e ho bisogno di cantarle nelle mie canzoni.

Il percorso di Wax ad Amici

L'esperienza ad Amici è stata formativa e Wax racconta di aver avuto l'opportunità di crescere intimamente: "Ho imparato tanto, ho imparato un sacco, che sarebbe più grande grosso di questo studio". Il cantante si apre ancor di più e dichiara che la cosa più importante imparata è statat: "Saper amare, già solo il fatto che fossi incerto, ma l’amore per gli altri. Ho sempre avuto amor proprio, non puoi avere amore di te stesso, se non ami gli altri, neanche tanto la musica, ma proprio l’amore ti salva". Durante la permanenza nella casetta di Cinecittà, tra lezioni e sfide continue, ha ricevuto anche sorprese, come quella del

Li ho visti davvero felici e gli ho portato comunque io questa felicità, è stato grazie a loro se ho cantato. Loro sono pazzi, ma pazzi belli, si vogliono bene e si amano. Io prima non lo sentivo, non mi fidavo di nessuno, di mamma e papà sì, se non mi fidavo di loro non mi fidavo di me, sentivo qualcosa che non andava bene, nel rapporto con le persone, la vita non funzionava. Non mi sono mai fermato. Io e mio fratello non ci siamo mai fermati, nonostante tantissime cose, siamo andati avanti, cose brutte, cose belle, cose intermedie, le dico attraverso la musica.

Il rapporto di Arisa e Wax

A fare una sorpresa al finalista di Amici è arrivata la sua coach, Arisa, che lo ha sostenuto, protetto e incoraggiato in tutte le fasi di questo lunghissimo percorso verso la realizzazione di un sogno. "Sono contenta perché lui è amabile e il fatto che la gente se ne sia accorta è bello. Io penso che lui avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio" aggiungendo di aver avuto in regalo la maglia del pomeridiano e anche un bracciale da parte della sua famiglia. A questo proposito, Wax sottolinea:

Se sono stato bene è anche per le persone che lavorano dietro, ad Amici, loro sono complici di questa cosa. È un lavoro fatto da tantissime mani e tantissime teste, sono loro che mi hanno cambiato in meglio, devo ringraziarli. Io sono molto fiero di averla conosciuta, siamo partiti con le posizioni, l’allievo e la professoressa, abbiamo fatto un percorso pazzesco, siamo stati molto in contatto, lei veniva sempre, mi dava una mano, non solo per il canto, ma anche emotivamente. Posso concludere il mio percorso, dicendo che abbiamo rotto le posizioni, e la considero una mia amica.

Arisa, sorridendo, ricambia questa amicizia e prima che lui canti lo saluta dicendo: "Gli consiglio di chiamarmi, di ponderare le sue scelte, di non lasciare la barca di Amici, perché ci sono tante persone pronte a sostenerlo".