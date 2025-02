video suggerito

Walter si dichiara a Maria De Filippi a Uomini e Donne, la conduttrice: "Questo è un problema" Nella puntata di Uomini e Donne oggi Walter, cavaliere che è uscito con Gemma Galgani, si è dichiarato a Maria De Filippi. La conduttrice ha scherzato invitandolo a scegliere una donna del parterre, ma lui ha ribadito il suo interesse, prendendo però un due di picche. "Questo è un problema", le parole.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 27 febbraio 2025, il Cavaliere Walter si è dichiarato a Maria De Filippi. Quando la conduttrice televisiva gli ha chiesto se ci fosse una donna a cui è interessato, lui ha risposto: "È seduta vicino a me". Per Walter, però, è arrivato un immediato due di picche: "È un problema questo, stiamo vicini oggi. Poi ci salutiamo", le parole di De Filippi.

A Uomini e Donne Walter si dichiara a Maria de Filippi

"Ti incuriosisce qualche signora?" ha chiesto Maria de Filippi a Walter nella puntata di Uomini e Donne prima di trovarsi spiazzata davanti alla risposta: "Sì, è qua vicino a me". Quando tutti i presenti hanno sorriso davanti alla sua affermazione, il Cavaliere ha chiarito: "Sembrerebbe una cosa inventata, però è così". Allora l'opinionista Tina Cipollari ha scherzato: "Allora Maria devi fare l'esterna". La conduttrice ha provato a tagliare corto: "Walter, nessun'altra? Ci sono bellissime signore". "Ne ho vista una interessante" ha risposto il signore. Quando Maria De Filippi lo ha invitato a ballare al centro dello studio, lui le ha chiesto di raggiungerlo: "Ti metto una musica, ma non ballo". "Mi dispiace ma è la verità. Sono tutte belle, ma io ho i miei standard" ha commentato Walter prima di ricevere in maniera ufficiale il due di picche: "È un problema però questo, stiamo vicini oggi. Poi ci salutiamo".

Walter rifiuta Gemma Galgani: "Non è scattato il colpo di fulmine"

Walter, prima di dichiararsi a Maria De Filippi, ha assistito al centro dello studio all'esterna fatta con Gemma Galgani. Alla dama ha confessato: "Come donna mi hai accolto benissimo, però o vado avanti e faccio il falso. Ma non è il mio genere. O dico la verità. Ieri sera non ho sentito la voglia di rivederti con altri occhi. Non è giusto prenderti in giro. Non è stato niente, ti sei comportata perfettamente". La Galgani ha provato a capire i motivi di tale retrofront, ma il Cavaliere ha sottolineato: "Sono stato bene, ma ti rivedrei come amica. Io vado a colpo di fulmine. Sei una donna perfetta ma non è partito".