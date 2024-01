Vittorio Menozzi furioso al Grande Fratello: “Io scagnozzo di Beatrice? Imbecilli, razza di deficienti”

Al Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha perso la pazienza dopo avere ascoltato il motivo per cui Massimiliano Varrese ha deciso di nominarlo. L'attore, infatti, lo ha definito lo scagnozzo di Beatrice Luzzi. E ha accusato i due concorrenti di ricreare scene in stile Gomorra. Ecco cosa è successo nelle ultime ore nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Massimiliano Varrese, durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 29 gennaio, ha nominato Vittorio Menozzi dopo avere assistito a una scena in cui il concorrente parlava con Beatrice Luzzi, che gli diceva: "Varrese va eliminato". Ecco la motivazione della nomination:

Per me sta passando un concetto non molto bello. Far passare il concetto di boss come un complimento o come un atteggiamento che va giustificato. Non mi sembra il caso visto tutto quello che c'è dietro, la storia italiana e le persone che hanno perso la vita anche per questo. Alludo a Beatrice che dà della boss a Perla. Stasera, poi, ho visto una scena da Gomorra, in cucina, tra Beatrice e lo scagnozzo Vittorio. Mi sembrava proprio una scena in cui il mandante dice: "Varrese va eliminato". Non è un bell'esempio da dare. Nomino Vittorio perché se c'è qualcosa che non va dovresti venire da me, non andare dal mandante. Inizia a prendere posizione, tira fuori il carattere. Nomino Vittorio.