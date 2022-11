Vincenzo Maliconico e Grande Fratello Vip 7 si sfidano agli ascolti tv Il Grande Fratello Vip rimane stabile agli ascolti tv, la fiction di Rai1 “Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso” cala leggermente, ma ottiene comunque un buon riscontro.

A cura di Ilaria Costabile

Il giovedì sera è ormai sfida aperta tra le fiction di Rai1 e il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. La fiction "Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso", arrivata alla sua terza puntata, è leggermente calata rispetto agli appuntamenti precedenti, sebbene continui a superare i tre milioni di telespettatori. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, invece, resta stabile con poco più di due milioni e mezzo di persone che, ormai, si sintonizzano davanti alla tv per assistere alle dinamiche nate nella casa più spiata d'Italia. Ascolti particolarmente bassi per "Che c'è di Nuovo?" il programma condotto da Ilaria D'Amico in cui si affrontano argomenti di attualità, ma che sembra non aver conquistato l'attenzione del pubblico a casa, dal momento che ha sfiorato i 300mila spettatori.

Ascolti giovedì 3 novembre 2022

Nella serata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso è stata la scelta di 3.416.000 spettatori con il 18.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stato visto da 2.659.000 spettatori arrivando ad uno share del 20.8%. Su Rai2 Che C’è di Nuovo? il programma di Ilaria D'Amico ha raggiunto i 299.000 spettatori con l'1.7%. Su Italia1 Transporter: Extreme ha catturato l'attenzione di 1.205.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale è stato seguito da 869.000 spettatori registrando il 4.6% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 993.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Piazzapulita ha guadagnato 865.000 spettatori segnando il 5.9%. Su Tv8 Roma-Ludogorets di Europa League è stata vista da 1.142.000 spettatori con il 5.7% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 560.000 spettatori arrivando al 3% di share. Su SkyUno X Factor – Live Show è scelto da .000 spettatori con il %.