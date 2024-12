Vasco Rossi e la passione per La7, la sua canzone è la sigla di Una giornata particolare

video suggerito

Vasco Rossi celebra il successo di Una giornata particolare, il format condotto da Aldo Cazzullo che continua a macinare grandi ascolti, pubblicando una storia sul suo canale Instagram. Il rocker di Zocca, che in questi giorni è impegnato a celebrare il quarantennale di "Va bene, va bene così", ha pubblicato una storia Instagram mostrando la sigla del programma di Aldo Cazzullo che ha una sua canzone: Ed il tempo crea eroi, brano numero 7 di "Ma che cosa vuoi che sia una canzone".

La passione di Vasco Rossi

Vasco Rossi non ha mai nascosto la grande passione per La7. La leggenda della musica, durante una sua intervista pubblica in Sala Buzzati per l'intervista rilasciata a ViviMilano, inserto del Corriere delal Sera, s'incrociò con Urbano Cairo per la prima volta: "Presidente Piacere, io guardo sempre La7…e per fortuna che c'è La7, posso dire questo?". In quella occasione, Cairo replicò: "Ti piace La7? E son contento…non ho mai visto un suo concerto, ma le sue canzoni assolutamente sì". Due mesi dopo, la rete di Urbano Cairo consegnò a Vasco Rossi un premio speciale: una Laurea Honoris Causa in La7 per la "fedeltà di visione".

Ed il tempo crea eroi, il significato della canzone di Vasco Rossi

Ed il tempo crea eroi, sigla di Una giornata particolare, è una canzone contenuta nell'album del 1978 "Ma che cosa vuoi che sia una canzone", album di debutto dell'artista. Scritto in collaborazione con Gaetano Curreri, leader degli Stadio, nel brano si riflette sul senso della vita e del tempo che scorre, ma è anche una critica feroce alla politica e all'uso che i potenti fanno della democrazia oltre a contenere una pungente stoccata alla media borghesia che fatica a uscire dal guscio:

Il tempo intanto crea eroi

Mentre il sole brucia ancora per i cazzi suoi

E la terra grassa e ricca frutta gelosie

E la scuola insegna poesie

Ci si gioca il tempo dentro ai bar

E si prega un Dio digerendo i guai

Tutto ciò è la vita, amico, e tu lottando vai

Messaggero di problemi tuoi

Con le mani sporche di allegria

I bambini giocano coi sassi della via

Ed i vecchi invecchiano davanti alla TV

Con la pipa e uno "rischia tutto" in più

Ed avanti ancora tra la nebbia e la follia

Ed in tasca la democrazia

E alla gente povera rimanga l'onestà

A vantaggio di chi non ce l'ha

Che comunque può comprarsela

Ma restate pure, gente, lì seduti al bar

Con il vostro Dio ed i vostri "piccoli guai"

No, non è successo niente, la vostra casa è là

E nessuno ve la toccherà