Valerio Scanu invisibile in The 50, il montaggio premia chi fa più casino e lui si è infastidito

Valerio Scanu sarebbe infastidito per lo scarso spazio nel montaggio di The 50: secondo fonti vicine al cast, il cantante si è lamentato di vedere sempre gli stessi volti nelle prime quattro puntate.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, Valerio Scanu sarebbe molto arrabbiato per come è stato trattato dal montaggio nelle prime puntate di The 50. Il cantante sardo si sarebbe lamentato apertamente dello spazio quasi nullo che gli è stato riservato rispetto ad altri concorrenti, sempre in primo piano.

Il problema è il montaggio

Il problema, in fondo, è strutturale. In un cast di cinquanta persone, gli autori sono obbligati a fare scelte drastiche al montaggio. E le scelte, inevitabilmente, premiano chi produce materiale: dinamiche, scontri, momenti sopra le righe. Paola Caruso, Antonella Elia, Francesco Chiofalo, La Giss, Helena Prestes, Mila Suarez, Francesca Cipriani. Sono tutti profili "veterani" forti di anni di conflitto televisivo, reazioni immediate, capacità di trasformare qualsiasi situazione in una sequenza utile. Insomma, si guadagnano le riprese sul campo, a volte letteralmente urlando.

"Lì c'è gente che si arrampicherebbe sui muri per una ripresa in più"

Una fonte vicina al cast ha descritto a Fanpage.it la situazione con una certa franchezza: "Ti vedi arrivare personaggi come Chiofalo, Floriana, gente che non ha cultura, è dura per uno come lui, che aspetta il suo momento. Lì c'è gente che si sarebbe arrampicata anche sui muri per avere una ripresa in più". Del resto, lo stesso Scanu nella clip di presentazione ammette: "Non ho idea di quello che andremo a fare e del perché io sia qui".

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Uno dei rari momenti dove Valerio Scanu si vede interagire con La Giss: "Hai fatto anche un dottorato?". Si parlava della ricerca del "pesciolone".

Valerio Scanu è un profilo diverso: più posato nei modi, meno incline al conflitto plateale. Qualità che in un contesto normale sarebbero un vantaggio, ma che in un reality costruito anche su momenti caciaroni diventano inevitabilmente uno svantaggio competitivo. Non perché manchi di personalità, ma perché il suo registro non produce il tipo di materiale che il montaggio cerca.

È un paradosso che The 50 porta in superficie con una certa brutalità: cinquanta concorrenti in locandina, ma non tutti i cinquanta esistono davvero sullo schermo. Chi non urla, chi non litiga, chi non spinge, rischia semplicemente di non esserci.