Usigrai sull'inchiesta di Report su Antonella Giuli: "Rai ancora una volta non difende i suoi giornalisti" Il Segretario Usigrai Daniele Macheda ha detto di reputare gratuiti gli attacchi che la trasmissione Report sta subendo: "Dalla Rai ancora una volta nemmeno una parola per difendere il lavoro di inchiesta dei giornalisti dell'Azienda".

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Report trasmessa domenica 3 novembre, la trasmissione di Rai3 si è occupata di Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha spiegato: "Vicinissima alla sorella della premier, Arianna Meloni, Antonella Giuli si è occupata per anni della comunicazione di Fratelli d’Italia. Poi lo scorso gennaio è arrivato il salto di carriera: assunta all’ufficio stampa della Camera dei deputati con uno stipendio di circa 120mila euro all’anno″. Poi, il programma ha contestato alla giornalista di non essere abbastanza presente in ufficio perché "ci risulta che lei lavori soprattutto per Fratelli d’Italia”. A questo punto, Antonella Giuli si è difesa: "In ufficio non ci vado mai? Potete chiedere a tutto l’arco costituzionale presente attualmente alla Camera". E ha aggiunto di usufruire della legge 104 per via delle condizioni di salute di suo figlio: “Si può costringere una donna, una madre, una professionista che gode della stima dei suoi datori di lavoro a rivelare la verità dolente di una vita privata funestata dalla malattia d’un bambino di 7 anni irreversibilmente malato? In Italia, oggi, evidentemente sì”. In queste ore è intervenuto il Segretario Usigrai Daniele Macheda che ha detto di reputare gratuiti gli attacchi alla trasmissione Report.

Report e Antonella Giuli: le parole di Usigrai

Daniele Macheda, segretario Usigrai, in una nota ha difeso l'operato della trasmissione Report: "Ho visto la puntata di Report e l’unica cosa che appare strumentale, relativamente all’inchiesta sull’attività di Antonella Giuli, dipendente dell’Ufficio stampa della Camera, sono gli attacchi gratuiti della maggioranza alla trasmissione della Rai". E ha aggiunto:

Attacchi partiti prima della messa in onda di Report: ma dobbiamo escludere che qualcuno al di fuori dell’Azienda visioni in anteprima i contenuti delle trasmissioni Rai, visto che addirittura Palazzo Chigi in passato ha smentito che questo accada. Nessuno dei giornalisti di Report nella puntata andata in onda ha fatto riferimento a questioni personali della signora Giuli e della sua famiglia, verso le quali avere la più ampia tutela e attenzione.

L'importanza di fare chiarezza sul contratto di Antonella Giuli

La nota di Daniele Macheda si conclude rimarcando quanto sia importante fare chiarezza sul contratto di Antonella Giuli: "Credo sia di interesse pubblico chiarire se viene rispettato, dalla Signora Giuli, il contratto in essere con la Camera dei Deputati e pertanto legittimo esporre ai telespettatori notizie e documenti utili a formarsi un’opinione circa il rispetto delle clausole, molto stringenti, sulle peculiari attività di chi viene assunto presso l’Ufficio Stampa di Montecitorio. Dalla Rai ancora una volta nemmeno una parola per difendere il lavoro di inchiesta dei giornalisti dell’Azienda".