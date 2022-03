Uomini e Donne, Tina Cipollari turbata lascia lo studio: “Non ti permettere di parlare di mia madre” Nella puntata di oggi Tina Cipollari ha lasciato lo studio di Uomini e Donne quasi tra le lacrime, Pinuccia durante uno scontro ha nominato la madre turbandola profondamente.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spazio al Trono Over di Uomini e Donne oggi, lunedì 28 marzo. Nello studio di Maria De Filippi, come solito accadere, i toni si sono alzati particolarmente ed è volata qualche parola di troppo che ha generato una reazione in Tina Cipollari mai vista prima d'ora. Era seduta Pinuccia al centro dello studio insieme ad Alessandro quando in un dibattito riguardo la conoscenza dei due protagonisti del parterre Over si è acceso uno scontro.

Lo scontro tra Pinuccia e Tina Cipollari

Pinuccia e Alessandro al centro dello studio hanno parlato della loro conoscenza nella puntata di oggi, 28 marzo, di Uomini e Donne. La signora vorrebbe di più ma è fiduciosa, crede che presto il bene che la lega al Cavaliere potrebbe trasformarsi in amore: "Qui c'è sempre guerra, c'è cattiveria e paura" ha poi commentato infastidita non appena la Cipollari ha provato a ribattere, ancora, sui loro sentimenti. A quel punto Tina ha sbottato prima di lasciare lo studio: "E allora state a casa e non rompete qua dentro, andate a cag**re". A queste ultime parole, la signora Pinuccia non ha resistito. Diverse volte è stata attaccata dall'opinionista e così le ha urlato:

"Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa così, dov'è l'educazione? Dov'è sua madre che le ha insegnato l'educazione?".

Nel sentire nominare sua madre, Tina Cipollari ha raggiunto di nuovo lo studio ed ha avuto una reazione inaspettata.

Leggi anche Altra delusione per Ida Platano a Uomini e Donne, dopo la confessione di Alessandro lascia lo studio

Tina Cipollari Pinuccia

La reazione di Tina Cipollari

"Non ti permettere di parlare di persone che non ci sono più, prenditela con me e non con mia madre" ha detto quasi singhiozzando Tina Cipollari non appena sentito nominare sua madre. Dopo essersi seduta al suo posto per qualche secondo, visibilmente turbata, ha di nuovo lasciato lo studio. "Ci è rimasta male che ha parlato di sua mamma"- ha detto Maria De Filippi per non far sentire mortificata la Dama del parterre femminile che è scoppiata anche lei in lacrime – Ma non l'ha fatto apposta".