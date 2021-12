Uomini e Donne non andrà in onda durante le feste natalizie: quando tornerà in tv Maria De Filippi Uomini e Donne si prenderà la consueta pausa natalizia. L’ultima puntata del 2021 del programma di Maria De Filippi andrà in onda mercoledì 22 dicembre. Ecco quando tornerà in tv.

Il programma Uomini e Donne è ormai vicino alla consueta sospensione natalizia. Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino si prenderanno una pausa e torneranno dopo le feste. Per qualche settimana, dunque, gli spettatori dovranno fare a meno degli intrighi amorosi di Gemma Galgani e delle vicende dei tronisti. Vediamo quando andrà in onda l'ultima puntata del 2021 di Uomini e Donne e quando il programma tornerà in tv.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 10 gennaio

Nella settimana da lunedì 20 dicembre a domenica 26 dicembre, andranno in onda solo tre puntate di Uomini e Donne, precisamente quelle di lunedì, martedì e mercoledì. Il 22 dicembre, dunque, verrà trasmessa l'ultima puntata del 2021 del programma di Maria De Filippi. Poi, la trasmissione sparirà dal palinsesto di Canale5 per poco più di due settimane. Salvo improvvisi cambi di programmazione, per tornare ad assistere al dating show e ai nuovi sviluppi delle vicende sentimentali di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, occorrerà attendere lunedì 10 gennaio 2022.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Da qualche giorno a questa parte, la programmazione natalizia sta invadendo i palinsesti Rai e Mediaset. Anche lo spazio che in genere è occupato da Uomini e Donne, verrà riempito da contenuti in linea con l'atmosfera delle feste. Ecco alcuni esempi. Giovedì 23 dicembre, dalle ore 14:45 alle ore 16:40, andrà in onda il film Un Natale da corgi, in cui Lauren – mamma single e totalmente assorbita dal lavoro – grazie a un adorabile cucciolo e all'affascinante Ben, riesce a riscoprire la magia del Natale. Venerdì 24 dicembre, invece, andrà in onda il film Christmas at the palace – Natale a palazzo, in cui una ex pattinatrice verrà chiamata dal re Alexander di San Senova per allenare la figlia in vista dello spettacolo di Natale. Lunedì 27 dicembre, spazio al film Il dono più grande: Jennifer, una ragazza egoista, riceverà una dolorosa lezione dalla vita, che la porterà a scoprire il miracolo del Natale. Dal 10 gennaio, tornerà in tv Uomini e Donne.