Uomini e Donne, Maria De Filippi ad Alessandro: “Ci sono donne che non vogliono essere mantenute” Dopo la sfuriata con Alessandro, Maria cerca di spiegargli perché non è apparso nel migliore dei modi: “Lo stile di vita di una persona coincide con le possibilità economiche. Ci sono donne che si sentono a disagio, che preferiscono pagare al ristorante”.

A cura di Giulia Turco

A Uomini e Donne va in onda la seconda parte dello scontro tra Maria De Filippi e Alessandro Vicinanza. Nella puntata precedente, la conduttrice aveva preso di mira il corteggiatore "colpevole" di aver messo in imbarazzo Desiree rimarcando uno stile di vita semplice e modesto. La ragazza aveva raccontato di aver trascorso la Pasqua insieme alla sua famiglia, mentre lui era stato in vacanza ad Ibiza. “Fa bene e fa molto meglio di te”, aveva sbottato Maria davanti ad una certa sufficienza di Alessandro che, subito dopo, è scoppiato a piangere.

Alessandro reagisce alla figura fatta in studio

Il corteggiatore è finito in lacrime e, con la voce spezzata, ha cercato di chiarire le sue buone intenzioni. Dopo la sfuriata Maria ha provato a trovare un punto d'incontro con lui, che si è sentito mortificato dalla sua reazione. "Non voglio che tu viva imbarazzi, lascia stare tutto quello che è successo prima e cerca la prossima volta di provare a spiegarti meglio. Io proverò a fare lo stesso e troveremo un punto di contatto", ha detto la conduttrice. "Mi dispiace. È che sto a casa tua e se ho dato un brutto messaggio ci rimango male", ha spiegato lui. "Vedi, lo stile di vita di una persona spesso coincide con le sue possibilità economiche", prova a spiegargli Maria. "Ci sono donne che si sentono a disagio, che non vogliono essere mantenute e che preferiscono pagare".

Ida in lacrime dopo uno scontro feroce con Tina Cipollari

Archiviata la discussione, la lite si è spostata poi su un altro fronte, quello tra Ida, ex fiamma di Alessandro, e Tina Cipollari. È ormai noto che Tina abbia un debole per Alessandro. L'opinionista lo difende anche in questa circostanza e, quando Ida viene tirata in ballo, prende subito le sue difese. "Io con lui mi sono sentita spesso in imbarazzo", ha raccontato la dama bresciana. "Spesso avrei preferito cenare in una pizzeria o trattoria, piuttosto che in un ristorante lussuoso". Non è d'accordo Tina secondo la quale Ida sarebbe un'ipocrita e una persona superficiale, prestando attenzione a questo genere di cose. "Sei proprio stupida, una donna frivola. Hai regalato i tuoi sentimenti vendendoti con le sponsorizzazioni", la attacca fino a quando la dama, ferita, non scoppia in lacrime.