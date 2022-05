Uomini e Donne, Isabella Ricci commenta il percorso di Ida Platano: “È diventata come Gemma Galgani” Isabella Ricci dopo Uomini e Donne è pronta a convolare a nozze con il suo Cavaliere, Fabio Mantovani. A Uomini e Donne Magazine ha raccontato del suo imminente matrimonio, poi la stoccata a Ida Platano.

A cura di Gaia Martino

L'ex Dama del Trono Over Isabella Ricci, pronta a sposare il Cavaliere Fabio Mantovani, a Uomini e Donne Magazine ha parlato delle sue nozze imminenti che si terranno il 28 maggio a Pescantina, in provincia di Verona. Nel raccontare la sua ultima visita al programma, accompagnata dal suo futuro marito, ha commentato i percorsi dei componenti del parterre: secondo il suo parere Ida Platano sta seguendo la scia di Gemma Galgani.

Il commento di Isabella Ricci su Ida Platano

Isabella Ricci al magazine dedicato a Uomini e Donne, secondo quanto riporta Cooming Soon, ha raccontato la sua ultima visita fatta nel programma. "Sono stati tutti gentili e premurosi con noi, in primis la padrona di casa, escluse alcune persone". Sulle parole che le ha rivolto Armando Incarnato ha sottolineato: "Sono così serena e contenta che poco mi importava cosa pensasse". Poi, ha aggiunto che durante il ballo in molti si sono avvicinati per salutarli, eccetto Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Proprio su questi ultimi due ha detto la sua:

Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po' come Gemma. Da Marcello (Messina) in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita…per quanto riguardo Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato – se si ha intenzione di intraprende una storia con lui – per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da "ti prendo e ti porto via.

Le parole su Biagio

Durante il suo percorso a Uomini e Donne Isabella Ricci è uscita anche con Biagio Di Maro che nelle ultime settimane si è reso protagonista di accesi scontri con Catia Franchi. Sui due, l'ex Dama ha commentato:

Dal poco che ho visto, io e Catia siamo due donne molto diverse. E' vero, entrambe siamo uscite con Biagio e con entrambe lui non è stato chiaro. Se fossi stata in trasmissione, probabilmente in quel frangente sarei intervenuta in difesa di Catia perché l'esperienza che ho avuto con Biagio la conoscono tutti.

Le nozze imminenti

Isabella Ricci tra pochi giorni sposerà il suo Fabio Mantovani. Vivono a Dubai ma in programma c'è il viaggio di rientro in Italia per le nozze. Queste le parole aggiunte al magazine: