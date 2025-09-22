Uomini e Donne, Gianni Sperti perde la pazienza con Tina e Sabrina: “Basta inquisizioni con una brava persona”

Nella prima puntata di Uomini e Donne un momento di esasperazione per Gianni Sperti, che contesta alla dama e alla sua compagna di viaggio di avere pregiudizi contro Joseph, nuovo corteggiatore di Sabrina: “Il fatto che tu abbia avuto fregature non significa che tu non possa incontrare una brava persona”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con l'arrivo di nuovi personaggi, accolti da Maria De Filippi. Nuovi pretendenti anche per Sabrina, la dama del trono over, già protagonista nella scorsa stagione per le relazioni complesse con Giuseppe e Guido, che hanno minato le sue certezze.

L'arrivo di Joseph a Uomini e Donne

Non a caso il suo ingresso in studio è accompagnato proprio dall'atteggiamento di chi, quest'anno, cerca un amore vero, che la rassicuri. Le delusioni, però, hanno generato dentro di lei una forte incertezza, che manifesta immediatamente davanti al primo corteggiatore che si presenta. Si tratta di Joseph, al quale Sabrina rivolge numerose domande, supportata da Tina Cipollari che gli fa il terzo grado. "Sto lavorando nel campo dell'edilizia, vendo pietra. Do anche una mano ad un amico in una sala giochi. Stanotte ho chiuso alle 2, sono partito e sono venuto qui".

I sospetti di Sabrina e Tina Cipollari

Parole accolte da una reazione fredda di entrambe. Quando Sabrina gli chiede come l'abbia conosciuta lui dice: "Non ho mai visto la trasmissione, una sera ero da amici e c'era la trasmissione in Tv, quindi mi sono interessato". A quel punto Sabrina si mostra sospettosa: "Tutta estate potevi scrivermi sui social, provarci". Aggiunge Cipollari: "È più facile venire in puntata che scrivere". La risposta di Joseph è sincera: . "Non è facile per me scrivere, sono molto timido, mi riesce più semplice venire qui […] Di te mi ha colpito molto lo sguardo e credo tu abbia un carattere molto particolare, sei da scoprire. Mi hanno raccontato cosa ti sia successo e ho pensato che magari sarei stato meglio".

L'intervento di Gianni Sperti

Davanti a queste parole Tina Cipollari lo etichetta in un istante e consiglia a Sabrino: "Sviaggialo subito". A quel punto interviene Gianni Sperti, che dopo un lungo silenzio viene chiamato in causa da De Filippi e si ribella all'atteggiamento delle due, commentando esasperato: "Non capisco questa inquisizione fatta a quest'uomo che è arrivato qui con educazione. Il fatto che tu abbia avuto fregature non significa che tu non possa incontrare una brava persona". Sabrina prova a giustificarsi: "Di solito non faccio mai domande, ho avuto la curiosità di capire se mi avesse seguito". A quel punto Joseph dice di avere salvato alcune immagini di Sabrina sul suo telefono e Cipollari, in risposta a Sperti, aggiunge: "Non è una donna che lui già frequenta e quindi salva le sue foto al mare. Non so, io non mi fiderei".