Uomini e Donne, Gemma furiosa con Leonardo: “Dici che faccio schifo, che ho la pelle da vecchia” Uomini e Donne torna con uno scontro furioso tra Gemma Galgani e il suo cavaliere Leonardo Bezzetti D’Arcangelo. La dama è delusa e amareggiata perché ha saputo da una donna misteriosa parole offensive che Leonardo avrebbe speso sul suo conto. “Non ti piacevo e non hai avuto il coraggio di dirlo”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uomini e Donne dopo la pausa natalizia riparte con uno scontro furioso tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Leonardo Bozzetti D'arcangelo. La dama torinese non sembra intenzionata a proseguire la conoscenza con l’uomo, che avrebbe confinato il loro rapporto ad una semplice amicizia. Non solo, a far arrabbiare Gemma scoppiata in lacrime in studio, sono delle presunte parole offensive che Leonardo avrebbe detto sul suo conto.

Gemma scoppia in lacrime per le parole di Leonardo

Gemma Galgani sostiene di essere stata contattata da una donna, la quale ha saputo quel che Leonardo penserebbe davvero di lei. “Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, che non mi baci perché ti faccio schifo, che non ti piaccio perché ho la pelle da vecchia”, sbotta la dama. “Le bugie peggiori che potevi dire, le hai dette”, si sfoga delusa. Gemma continua a riportare quanto le avrebbe detto la sua fonte: “Mi ha detto anche che ti piace Elena, ma che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva”. Una versione confermata in studio anche da Gianni Sperti, che le dice chiaro e tondo cosa pensa del suo rapporto con Leonardo: “Sei troppo grande per lui, evidentemente gli piacciono quelle più giovani e a lui piace Elena”, si spinge l’opinionista.

La versione di Leonardo che lascia lo studio

Leonardo si giustifica dicendo che la donna in questione sarebbe una ricattatrice e che non è vero nulla di quanto ha riportato: “Mi ha chiesto 500 euro, l’ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata”. Gemma però non ha nessuna intenzione di crederci e anzi, si infuria ancora di più. “Ma chi vuoi prendere per i fondelli? Hai anche il coraggio di volerti battere, io ti inchiodo lì fino a questa notte, non te la passo questa. Appena apri bocca ti secco”, dice la dama delusa e amareggiata. “Non ti piacevo e non hai avuto il coraggio di dirlo”. Il cavaliere non demorde, continua a sostenere che la donna in questione è una bugiarda e che non c’è nulla di vero. Percependo il clima di tensione però, Sperti lo invita a lasciare lo studio.