Chi è Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, il cavaliere che corteggia Gemma Galgani Leonardo Bozzetti D’Arcangelo è il nuovo cavaliere arrivato al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani. Milanese, 68 anni, ecco qualche curiosità sul suo conto.

A cura di Ilaria Costabile

A Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere interessato a Gemma Galgani, si tratta di Leonardo Bozzetti D'Arcangelo. Il Trono Over, quindi, ha ritrovato la sua protagonista che ha iniziato questa nuova conoscenza che, forse, potrebbe portarle l'amore che tanto ha cercato in questi dieci anni di trasmissione. Scopriamo qualcosa in più sul conto del pretendente della dama torinese.

Chi è Leonardo Bozzetti D'Aracangelo

Nato a Sesto San Giovanni, del segno dell'Acquario, Leonardo Bozzetti D'Arcangelo ha 68 anni e attualmente vive a Milano dove lavora per una società che si occupa della produzione di birra. Da diversi anni è divorziato e ha una figlia. Tra le sue passioni ci sono il cinema, il teatro e lo sport, in passato è stato un istruttore di educazione fisica e non ha perso l'abitudine di allenarsi quotidianamente, praticando jogging ogni mattina. Dopo qualche tempo da solo, ha deciso di rimettersi in gioco, partecipando al programma di Canale 5 dove, forse, potrà anche lui incontrare una donna che possa fare al caso suo.

Il corteggiamento a Gemma Galgani

Il suo arrivo in studio, però, è capitato in un momento non propriamente fortuito, dal momento che la dama su cui aveva puntato gli occhi, ovvero Gemma Galgani, non era presente in trasmissione poiché in isolamento dopo aver contratto il Covid. Nonostante tutto, però, la dama era in collegamento ed è stata particolarmente entusiasta di fare la conoscenza di Leonardo. Passato qualche giorno, però, il cavaliere non si è certo perso d'animo e per mostrare la serietà delle sue intenzioni, si è presentato sotto casa della regina del Trono Over, omaggiandola con un bellissimo mazzo di fiori, come mostrato anche in trasmissione. Di tutta risposta la dama ha deciso di far vedere uno striscione su cui c'era scritto: "Io e te come nelle favole", un segnale inequivocabile della sua contentezza nell'aver intrapreso questa nuova avventura.