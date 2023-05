Un’altra stoccata di Antonella Clerici alla nuova Rai: “Se continua così…” Nella puntata odierna di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e Alfio scherzano con una spettatrice al telefono di nome Assunta: “Beata te che sei Assunta! Se continua così…”.

Antonella Clerici non le manda a dire. Nella puntata odierna di È sempre mezzogiorno, durante il gioco telefonico in compagnia di Alfio, ha chiamato una signora: "Sono Assunta e chiamo da Aversa, in provincia di Napoli". Il siparietto è stato istantaneo con Alfio che si è complimentato: "Beata te che sei assunta". E Antonella Clerici che ha fatto una battuta in riferimento alla fuga dalla Rai di Fabio Fazio, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata: "Se va avanti così…".

Non è la prima stoccata alla nuova Rai

Non è la prima volta che Antonella Clerici, durante le puntate di È sempre mezzogiorno trasmesse su Rai1, entra in studio e si lascia andare a considerazioni circa l'attualità più scottante in casa Rai. In un'occasione recente aveva dichiarato: “Non dobbiamo nasconderci. Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”. Una frase che è stata pronunciata proprio nel giorno delle nomine Rai poco prima di un altro terremoto che ha diviso l'opinione politica e televisiva: l'uscita di Lucia Annunziata dalla Rai.

Le uscite di Fazio, Gramellini e Annunziata

Il grande caos delle nomine Rai ha prodotto tre uscite eccellenti. Fabio Fazio ha annunciato il trasferimento a Nove e la chiusura di Che tempo che fa in Rai. Con tutta probabilità, il programma proseguirà con la stessa impostazione (Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, comprese) e lo stesso titolo proprio su La7. Poi c'è stato l'addio di Lucia Annunziata con le dimissioni presentate a programma in corso, nonostante il rinnovo ai palinsesti della prossima stagione: “Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla tv pubblica”. L'ultima pedina caduta è quella di Massimo Gramellini. Da sette anni alla conduzione di "Le parole", il giornalista e conduttore ha lasciato il programma: "In sette anni siete diventati davvero tanti, ma mai come quest’anno abbiamo avvertito l’esistenza di una connessione sentimentale. Questo programma lo sentite come una piccola parte della vostra vita, me ne accorgo quando incontro per strada qualcuno di voi. Per noi non potrebbe esistere complimento più bello".