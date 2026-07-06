Un Medico in Famiglia pronto a tornare, la produzione: “Abbiamo scritto il soggetto, stiamo trattando con la Rai”

Verdiana Bixio, produttrice Publispei, ha rivelato che il soggetto per una nuova stagione di Un medico in famiglia esiste già, con Lino Banfi: “Stiamo discutendo con la Rai”.

Verdiana Bixio torna a parlare del possibile ritorno di Un medico in famiglia, e lo fa con un dettaglio che alimenta le speranze dei fan della famiglia Martini. A margine dell'Italian Global Series, il festival che a Rimini ha reso omaggio a Lino Banfi in vista dei suoi 90 anni, la produttrice e presidente di Publispei ha confermato che il testo per una possibile nuova stagione non è più soltanto un'ipotesi.

Il soggetto esiste già

"Abbiamo scritto il soggetto per una nuova stagione di Un medico in famiglia. Con Lino Banfi e altri personaggi, ma non tutti perché alcuni non fanno più gli attori. Stiamo discutendo con la Rai. Sarebbe bello".

Con queste parole Bixio fotografa lo stato dei lavori: un testo pronto, un confronto aperto con viale Mazzini e un margine di incertezza legato alla disponibilità del cast storico. Il tema del ritorno della fiction Rai, conclusa nel novembre 2016 dopo dieci stagioni e 286 episodi, si trascina da tempo. Già nel marzo 2023 Banfi aveva parlato dell'ipotesi di una miniserie di due o tre puntate per dare un finale alle vicende della famiglia Martini. Pochi mesi dopo, in agosto, la stessa Bixio aveva confermato di lavorare a un progetto capace di andare oltre la semplice operazione nostalgia, per onorare il peso culturale della serie.

Le dichiarazioni della produttrice arrivano nella cornice dell'Italian Global Series 2026, che ha dedicato una serata a Lino Banfi in attesa dei 90 anni che l'attore compirà il 9 luglio. Nel corso dell'incontro, moderato da Carlo Gentile, Banfi ha ripercorso la carriera che lo ha reso una delle figure più amate della tv italiana, con un passaggio dedicato proprio al personaggio di nonno Libero. A margine della serata, Bixio gli ha consegnato il Maximo Excellence Award della manifestazione.

La palla è alla Rai

Resta da capire se e quando il progetto troverà il via libera definitivo. Come già accaduto per I Cesaroni – tornato in produzione dopo un'attesa di dieci anni dall'ultima stagione – anche per Un medico in famiglia la tempistica sembrerebbe quella giusta: dall'ultima puntata sono infatti trascorsi quasi dieci anni. Ma la decisione, ricorda la stessa Bixio, spetta alla Rai, che finora non ha sciolto alcuna riserva.