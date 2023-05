Umiliata concorrente italiana di Masterchef Spagna, il giudice sputa i suoi ravioli: “Che schifo” Claudia Ferranti, attrice romana residente a Madrid, vede concludersi nel peggiore dei modi la sua partecipazione a Masterchef Spagna. Il giudice Yong Wu Nagahira ha sputato i suoi ravioli. “Sarò leggero, fanno schifo”, ha commentato.

A cura di Stefania Rocco

Si conclude nel peggiore dei modi l’esperienza di Claudia Ferranti, attrice romana residente a Madrid, a Masterchef Spagna. La 38enne è stata eliminata al termine del famigerato “pressure test”, sfida che conclude le puntate del format culinario celebre in tutto il mondo. La prova prevedeva che gli aspiranti chef si cimentassero nella preparazione del “gyoza”, tipico raviolo di carne giapponese. Nel corso del test finale, Ferranti ha sfidato Ana, cameriera 29enne residente a Siviglia. A giudicare la preparazione del complesso piatto è stato lo chef di origine franco-nipponica Yong Wu Nagahira, proprietario del ristorante Ikigai Flor Bajadi Madrid, addirittura consigliato dalla guida Michelin.

La reazione dello chef di fronte al piatto di Claudia Ferranti

Quando Ferranti ha terminato la preparazione del raviolo, si era già accorta che la prova non si sarebbe conclusa come sperato. Lei stessa, infatti, è apparsa delusa dalla presentazione del suo piatto. Pochi istanti dopo, lo chef ha confermato il suo presagio. Dopo avere assaggiato un solo raviolo, Nagajira l’ha sputato all’interno di un fazzoletto di carta e ha commentato: “Sarò leggero. Fa schifo. Il ripieno è quasi assente e la pasta è cruda”. La concorrente è apparsa comprensibilmente dispiaciuta, per la riuscita del piatto e per l’impatto che avrebbe avuto nella gara, provocando la sua eliminazione.

L’intervento dello chef Jordi Cruz e l'eliminazione

Jordi Cruz, chef titolare della trasmissione, ha provato a mediare: “Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all'interno della pasta. La tecnica non è stata ben eseguita e c'era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all'altezza di questa prova”. La chef Samantha Vallejo-Nágera ha quindi decretato l’eliminazione di Claudia: “Qui ho visto molta recitazione e poca cucina”. L’italiana ha quindi dovuto abbandonare il talent.