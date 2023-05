Isobel Kinnear esplosiva ad Amici, dalle parolacce in italiano alla confidenza: “Sono molto stitica” Isobel Kinnear è la concorrente più frizzante di Amici 22. La ballerina si avvia a passo spedito verso la finale. Durante lo speciale trasmesso l’8 maggio ha divertito il pubblico pronunciando tutte le parolacce che ha imparato in italiano, poi con la consueta spontaneità, si è lasciata andare a una confidenza decisamente personale.

A cura di Daniela Seclì

Isobel Kinnear ha rilasciato un'intervista nel corso dello speciale di Amici trasmesso lunedì 8 maggio. La finale è ormai alle porte, domenica conosceremo il nome del vincitore della ventiduesima edizione. Nel corso dell'intervista della ballerina della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ci sono stati dei momenti esilaranti, nel quale Isobel ha svelato tutte le parolacce che ha imparato a dire in italiano e ha fatto delle confidenze decisamente molto personali.

Le parolacce di Isobel Kinnear

Quando è stato chiesto a Isobel Kinnear: "Dimmi una parolaccia". La ballerina si è sfogata, mettendo in fila tutti gli insulti che ha appreso da quando è in Italia. Tra un beep di censura e l'altro ha urlato: "Incaz*** oppure Non rompere ***** Caz**", poi è scoppiata a ridere. Durante l'intervista ha avuto con sé il fedele dizionario, per comprendere il significato di alcune delle domande che le venivano poste. Ci sono termini, infatti, con cui comprensibilmente non ha ancora dimestichezza, come "smorfia" o "proverbio".

Le rivelazioni di Isobel Kinnear

Nel corso dell'intervista, Isobel ha svelato che in Australia la chiamano Baby perché è la più piccola della sua famiglia. Quando le hanno chiesto perché nella vita abbia scelto di ballare, non ha avuto dubbi:

Perché attraverso la danza posso esprimere tutto ciò che ho dentro. Cosa voglio fare da grande? Quello che amo. Recitare, cantare, ballare, un po' di tutto. Tre aggettivi per definirmi? Sono determinata, urlo un po' troppo e sono perfezionista. Cosa mi dicono più spesso? Ti devi fermare, basta provare. Di cosa ho paura? Di non realizzare i miei sogni.

Ha aggiunto, inoltre, che il suo punto debole è la convinzione di dover essere sempre perfetta. Ciò che la rende felice è stare con le persone che ama. E poi ha sorpreso tutto con una confidenza molto personale: "Sono molto stitica" (vedi video in basso, ndr). E, infine, ha svelato cosa la faccia innamorare in una persona: "La cultura del lavoro, la personalità, ma anche il corpo…di sicuro c'è un uomo con tutto questo".