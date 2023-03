Ultima puntata di C’è Posta per Te e la finale di The Voice Kids: chi ha vinto agli ascolti tv Sabato 11 marzo è stata una serata all’insegna delle ultime puntate. Su Rai 1 è andata in onda la finale del programma The Voice Kids, mentre su Canale 5 la puntata conclusiva di questa edizione di C’è Posta per te. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 11 marzo è stata una serata all'insegna delle ultime puntate. Su Rai 1 è andata in onda la finale del programma The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici e con LDA come ospite speciale. Su Canale 5 invece la puntata conclusiva di questa edizione di C'è Posta per te, con Gerry Scotti e Marco Mengoni in studio per fare una sorpresa ai protagonisti della storie. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

C'è Posta per te e The Voice Kids: chi ha conquistato gli spettatori

Su Rai1, sabato 11 marzo, è andata in onda la finale del programma The Voice Kids, che ha decretato la vittoria di Melissa Agliottone. Seguita da Loredana Bertè, la ragazza ha conquistato il pubblico e i giudici, fino al gradino più alto della classifica. La trasmissione di Antonella Clerici, giunta alla sua terza edizione, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share.

Tempo di ultima puntata anche per C'è posta per te, che da settimana prossima lascia il posto alla fase del Serale di Amici 2023. Lo show di Maria De Filippi ha raccontato al pubblico nuove storie di riconciliazione tra genitori e figli, amori persi, con la complicità di due ospiti speciale, Gerry Scotti e Marco Mengoni. L'appuntamento dell'11 marzo è stato visto da 4.338.ooo spettatori, pari a uno share del 29%.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2, F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori pari al 5.1 % di share, su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3 %), su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta è stato vista 969.000 spettatori con il 6% di share. Il programma La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones, in onda su Rete 4, è stato visto da circa 517.000 spettatori (3.1%).