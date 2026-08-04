Ulisse eroe dell’estate: film, serie e speciali di animazione sull’Odissea gratis su Rai, Mediaset e Youtube

Sull’onda del successo de L’Odissea di Christopher Nolan, Ulisse è il protagonista dell’estate 2026. Per riscoprirne il mito si possono vedere la miniserie L’Odissea (stasera su Iris), i documentari Ulisse: il primo eroe e La mossa di Ulisse su Mediaset Infinity, il classico del 1954 su RaiPlay e il film d’animazione di Mondo TV su YouTube.

Complice l'enorme successo de L'Odissea di Nolan al cinema, Ulisse è diventato l'eroe dell'estate 2026. Per chi volesse riscoprire il suo mito tra cinema e documentari, tv e piattaforme offrono alcune produzioni di riferimento. Stasera 4 agosto su Iris andrà in onda la pluripremiata miniserie “L’Odissea” (1997), prodotta dal premio Oscar Francis Ford Coppola e diretta da Andrej Končalovskij, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili "Ulisse: il primo eroe", che ripercorre la figura dell'eroe omerico con il contributo di storici e archeologi, e "La mossa di Ulisse – La vera storia del Cavallo di Troia", dedicato al celebre stratagemma che avrebbe deciso le sorti della guerra di Troia. Su RaiPlay si può invece recuperare il grande classico "Ulisse" (1954) di Mario Camerini, con Kirk Douglas e Silvana Mangano, considerato uno degli adattamenti cinematografici più iconici dell'Odissea.

Da Iris a Mediaset Infinity: il mito di Ulisse rivive in tv e streaming

Sull’onda del travolgente successo al cinema del colossal “Odissea” di Christopher Nolan, martedì 4 agosto il mito di Ulisse rivive su Iris (canale 22) con un grande evento televisivo in prima serata: la messa in onda della pluripremiata miniserie “L’Odissea” (1997), prodotta dal premio Oscar Francis Ford Coppola e diretta da Andrej Končalovskij. Con un cast altrettanto stellare: da Armand Assante nei panni di Ulisse a Greta Scacchi che interpreta Penelope, fino alla solenne dea Atena di Isabella Rossellini.

“L’Odissea” (1997) di Francis Ford Coppola

Per chi volesse affidarsi alla visione in streaming, disponibile su Mediaset Infinity c'è Ulisse: il primo eroe (titolo originale L'Odyssée d'Ulysse, le premier héros), un documentario prodotto dalla società francese Ah! Productions, con la regia di Thomas Cirotteau e Guillaume Viscogliosi.

Chi sono gli esperti di Ulisse – il primo eroe, docu fatto con l'AI

L'opera affronta la figura di Ulisse con un taglio storico e antropologico, proponendolo come il primo grande eroe "umano" della tradizione occidentale. Il racconto alterna le testimonianze di studiosi internazionali a ricostruzioni cinematografiche che fanno ampio ricorso a effetti digitali e immagini realizzate con il supporto dell'intelligenza artificiale. Anzi va detto che è uno dei primi documentari europei di ampia diffusione a fare un uso così esteso dell'AI generativa per visualizzare il mondo omerico, un approccio che riflette una tendenza crescente nella produzione documentaristica internazionale, soprattutto nei programmi dedicati alla storia antica e all'archeologia. L'AI, tuttavia, non sostituisce la ricerca scientifica: le immagini hanno una funzione illustrativa e narrativa e sono costantemente affiancate dagli interventi degli esperti, che spiegano quali elementi derivino dalle fonti antiche e quali siano invece frutto di ricostruzioni basate sulle conoscenze archeologiche attuali. È un approccio sempre più diffuso nella divulgazione internazionale, dove l'intelligenza artificiale viene impiegata per rendere più immersivi i documentari storici senza rinunciare al confronto con il metodo scientifico e con il dibattito accademico.

Andrea Marcolongo

A guidare il pubblico lungo il viaggio dell'eroe omerico sono sei esperti provenienti da diversi ambiti degli studi classici. Tra loro spicca Joel Christensen, professore di Studi Classici alla University of Texas at San Antonio e autorevole specialista di Omero, che approfondisce il significato dell'Odissea e la modernità della figura di Ulisse. Accanto a lui interviene Edith Hall, docente del King's College London e tra le maggiori studiose della ricezione del mondo greco, che analizza l'influenza del mito di Ulisse sulla cultura occidentale. L'unica voce italiana è quella della scrittrice e grecista Andrea Marcolongo, che concentra la propria riflessione sul ruolo decisivo delle figure femminili dell'Odissea – da Penelope a Circe, fino a Calipso e Atena – nel percorso di trasformazione del protagonista. Completano il gruppo degli esperti Violaine Sebillotte, docente dell'Université Paris Nanterre, che ricostruisce il contesto storico della Grecia micenea; Laure Vergniolle de Chantal, specialista di letteratura greca, che approfondisce l'evoluzione del mito nei secoli; e l'archeologa Anne Cardona, chiamata a confrontare il racconto omerico con le più recenti acquisizioni archeologiche sull'età del Bronzo e sulla guerra di Troia.

Su Raiplay gli speciali di Alberto Angela e i classico con Kirk Douglas

Su RaiPlay, invece, si possono recuperare il classico "Ulisse" (1954) di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, la serie francese "Il ritorno di Ulisse (Odysseus)", oltre a numerose puntate di "Ulisse – Il piacere della scoperta" di Alberto Angela dedicate alla Grecia antica, a Troia e alla civiltà omerica. Sempre nell'universo Rai, il portale Rai Teche raccoglie speciali, letture e approfondimenti sull'Odissea e sulla figura di Ulisse.

Ulisse a pagamento su Prime, Apple e Rakuten Tv

Tra le produzioni più recenti spicca "The Return – Il ritorno di Ulisse" di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, una rilettura intimista del ritorno a Itaca, la cui disponibilità in streaming varia in base ai diritti di distribuzione. Chi cerca una versione contemporanea del mito può invece puntare su "Ulysses: A Dark Odyssey", disponibile a noleggio su Apple TV, CHILI e Rakuten TV. Per i più piccoli c'è anche il film d'animazione "Ulisse" prodotto da Mondo TV, visibile gratuitamente su YouTube.