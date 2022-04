Tyra Banks produrrà la versione teen di Drag Race su Discovery+ Tyra Banks condurrà e produrrà “Generation Drag” su DiscoveryPlus. Il primo format dedicato ad un gruppo di ragazzi che desiderano diventare delle drag queen e si preparano per la loro prima esibizione.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi che oltreoceano hanno avuto un successo clamoroso negli ultimi anni c'è Drag Race, condotto e ideato da Ru Paul, e che quest'anno è arrivato anche in Italia grazie a Discovery. Ed è sempre oltreoceano che bisogna andare per scoprire nuove frontiere televisive, stando a quanto riportato da Deadline, Tyra Banks produrrà la versione "teen" dell'iconico programma, proprio per la piattaforma streaming.

Di cosa tratta Generation Drag

La modella, ormai conduttrice di vari format tv, da American Next Top Model al più recente American Idol, sarà la produttrice di Generation Drag, per il servizio streaming di Discovery. Lo show sarà composto da sei episodi, che verranno rilasciati sulla piattaforma a partire dal 1 giugno. Protagonisti saranno cinque adolescenti e le rispettive famiglie, nelle varie tappe che li porteranno alla loro prima esibizione da drag, realizzato su una piattaforma per adolescenti che dà modo ad esponenti della comunità LGBTQ+ di dare sfoggio delle loro velleità artistiche. La serie segue Jameson, Noah, Vinny, Bailey e Nabela intenti a prepararsi per il grande giorno, insieme ai loro genitori con i quali andranno a Denver, in Colorado, dove daranno vita alla loro prima performance da drag.

Il commento di Tyra Banks

Entusiasta del progetto, il presidente TLC Streaming e Network Originals ha commentato in questi termini l'arrivo di Generation Drag: "Si celebra un gruppo di adolescenti incredibilmente talentuosi che mettono la loro creatività, passione e talento al centro della scena, sono dei ragazzi ma riconoscono l'importanza di dover vivere in maniera autentica". Non poteva mancare un commento della produttrice e conduttrice dello show, Tyra Banks, che infatti ha dichiarato :