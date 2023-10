Truffe su Facebook con i volti Tv, anche Alberto Matano denuncia: “Mi ha inquietato molto” Il conduttore parla della vicenda a La Vita in Diretta, denunciando di essere finito lui stesso nella rete di fake news: “La voce viene contraffatta attraverso l’intelligenza artificiale e si vendono online diete dimagranti, affari stellari investendo del denaro. Naturalmente è tutto falso”.

A cura di Andrea Parrella

La vicenda delle truffe online che coinvolgono volti della Tv italiana continua ad espandersi e toccare sempre più personaggi noti. Dopo la denuncia di Mara Venier, anche Alberto Matano ha parlato della vicenda a La Vita in Diretta.

La denuncia di Alberto Matano

Il giornalista è intervenuto sulla vicenda piegando di essere finito lui stesso in alcuni video che consigliavano cure dimagranti o investimenti di vario tipo: "Mara Venier ha denunciato di essere stata vittima di una truffa online e questa cosa ha coinvolto anche me", ha spiegato Matano, raccontando nel dettaglio il metodo utilizzato per contraffare volto e voce:

Addirittura la nostra voce viene contraffatta attraverso l'intelligenza artificiale e si vendono online diete dimagranti, affari stellari investendo del denaro. Naturalmente è tutto falso, ma è successo anche a personaggi internazionali come Tom Hanks. Come ci si può difendere? Io ho denunciato, così come Mara Venier, ma dovete stare molto attenti perché spesso anche la nostra voce viene contraffatta.

Quindi il conduttore ha mandato in onda un servizio riepilogativo della vicenda, per poi dirsi molto inquietato: "Io ho dato mandato al mio avvocato di intervenire, ma devo confessare che quando ho visto la mia faccia con una voce contraffatta molto simile, facendomi pronunciare frasi non dette, mi sono molto inquietato. E ho pensato a voi che non avete, magari, in quel momento di velocità, la prontezza di riconoscere una truffa".

La truffa Marcuzzi e Fazio raccontata da Fanpage.it

Quello di Matano è l'ennesimo caso di questo genere e rientra nella moltitudine di esempi recenti di sponsorizzazioni proliferate all'improvviso sui social, in particolare Facebook, che vedono coinvolti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Qui su Fanpage.it, giorni fa, vi parlavamo del coinvolgimento di molti personaggi della Tv in un meccanismo di truffa supportato da una rete internazionale che, bucando profili Facebook ufficiali di vario tipo, da quello di un personaggio politico brasiliano fino ad arrivare all'account Facebook di un ministero greco, ha creato delle fake news ad arte con protagonisti personaggi del mondo della Tv italiana come Fazio a Marcuzzi, passando per Blasi, Canalis, Cattelan, Ferilli, Merlino e la stessa Venier. Proprio Alessia Marcuzzi, giorni fa, aveva denunciato l'accaduto riprendendo proprio l'approfondimento di Fanpage.it.