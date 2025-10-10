“Trans e stranieri commettono violenze in America”, così la giornalista blocca intervista con la sostenitrice di Trump

Nel programma Espejo Publico di Antena3 Ada LLunch, influencer catalana sostenitrice di Trump, ha sostenuto che “Persone trans e stranieri commettono violenze negli Stati Uniti”, poi ancora: “Il 91% dei furti a Barcellona è commesso da stranieri”. La conduttrice ha bloccato l’intervista invitandola a tornare, ma una volta fuori dal set l’influencer ha accusato il programma di averla cacciata.

Ada LLunch, influencer catalana di 26 anni e sostenitrice di Donald Trump, era ospite di Espejo Público, programma spagnolo in onda sul canale Antena3, quando le sue dichiarazioni sull'immigrazione di massa e sulle persone transgender hanno scatenato una durissima reazione tra gli ospiti in studio. La conduttrice, Susanna Griso, ha interrotto il suo discorso, invitandola a tornare nella trasmissione in un secondo momento. L'influencer, una volta terminata la puntata, ha accusato la Griso e gli autori di averla "cacciata" dal set.

Cosa ha detto Ada LLunch in tv

Ada Llunch ospite di Espejo Publico, in onda sul canale spagnolo Antena3, ha fatto storcere il naso a tutti i presenti in studio con le sue dichiarazioni sull'immigrazione di massa e le persone transgender. L'influencer 26enne, sostenitrice di Donald Trump, ha affermato che "Persone transgender e stranieri commettono violenze negli Stati Uniti", e poi ancora che "il 91% dei furti a Barcellona è commesso da stranieri": "Uscite e parlate con i lavoratori che vivono la distruzione del nostro Paese causata dall'immigrazione di massa. Nella vostra bolla, non lo vedete", le sue parole che hanno scatenato un dibattito in studio. "Devi essere responsabile di quello che dici", le ha risposto Susana Griso, la conduttrice, permettendole di continuare e motivare il suo discorso.

"Sono arrabbiate con la società. Le ultime sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti sono state compiute da persone transgender. Trump sa come gestire la situazione" ha dichiarato Ada Llunch, prima di essere interrotta dalla conduttrice. "Ti invito di nuovo, tornerai con le tue statistiche, noi avremo le nostre. Le vediamo la prossima volta" ha dichiarato la presentatrice.

L'influencer: "Sono stata cacciata dal programma", interviene la conduttrice

Dopo l'accaduto, Ada LLunch ha sostenuto in un video pubblicato sui social di essere stata cacciata dal programma. "Ragazzi, sono appena stata cacciata dal programma di Susanna Griso su Antena 3 perché ho detto che il 91% degli arrestati per furto a Barcellona sono stranieri. Ecco l'articolo", ha dichiarato, mostrando il racconto dell'accaduto in un articolo sul suo cellulare. "Non le è piaciuto che fossi arrivata preparata e che avessi portato statistiche reali, quindi mi hanno cacciato. Trovo molto divertente come tutti questi giornalisti che vivono in quartieri super ricchi e belli di Madrid dicano a me, che provengo da una famiglia operaia, che le strade sono sicure, che le donne non vengono violentate e che viviamo senza paura", ha continuato. Le sue dichiarazioni però hanno scatenato l'immediata reazione della conduttrice che le ha risposto in un tweet: "Perché dici che ti abbiamo cacciato? Ti abbiamo chiesto di andare perché stava per andare la pausa pubblicitaria, dopo un'intervista di 15 minuti. Ti abbiamo invitata per un'altra occasione".