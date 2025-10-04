Accusano Caterina Balivo di non prendere posizione sul conflitto in Palestina, lei replica: “Io non mi nascondo”

Caterina Balivo interviene su X e risponde a chi la critica di non aver menzionato lo sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e la Flotilla durante la puntata de La Volta Buona in onda nello stesso giorno su Rai 1. La conduttrice: “In chiusura ho fatto cenno alla manifestazione, io non mi nascondo”.

Caterina Balivo interviene su X e risponde a chi la critica di non aver menzionato lo sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e la Flotilla durante la puntata de La Volta Buona in onda nello stesso giorno su Rai 1. La conduttrice: "In chiusura ho fatto cenno alla manifestazione, io non mi nascondo".

La discussione sui social

Tutto è nato da un post pubblicato da Giuseppe Candela su X. Il giornalista di Dagospia ha riportato un commento postato su Instagram da Caterina Balivo, in cui chiedeva alla collega Elisa Isoardi chi fosse "Serena", l'ospite attesa nel cast del suo programma Bar Centrale. La notizia che si trattasse di Serena Bortone era però già nota da giorni, motivo per cui il commento della conduttrice è parso fuori luogo a diversi utenti.

Proprio sotto il post, un utente ha commentato muovendo una critica ulteriore a Balivo, accusandola di non aver fatto riferimento allo sciopero generale per Gaza nella puntata de La Volta Buona del 3 ottobre: “Dire ‘Non sono una donna né di destra né di sinistra’ e non dire una parola sulle manifestazioni di oggi per fermare il genocidio in corso non si può sentire. Sei una persona intelligente Caterina, prendi posizione e fai sentire la tua voce”. La conduttrice ha quindi risposto: "Ieri in chiusura puntata ho fatto cenno in tv alla manifestazione; io non mi nascondo ecco perché non permetto agli altri di dire cose non vere. Buona serata". Il commento è stato successivamente rimosso.

"Non sono una donna né di destra né di sinistra, sono libera e indipendente"

La questione deve aver turbato non poco Balivo, che ha deciso di chiarire la sua posizione in un nuovo post su X, precisando: “Non sono una donna né di destra né di sinistra, libera indipendente e molto fiera dopo 25 anni di lavoro. Piuttosto dimmi come ti chiami così il mio avvocato fa prima, baci!”, riferendosi all'utente ignoto, che deve aver anche in questo caso rimosso il suo commento per paura di ritorsioni legali. La pagina “House of Deluxe" ha quindi commentato con una provocazione: “E quindi non minacci querele come quelle della destra, noooo”. Messaggio a cui Balivo ha risposto ponendo fine alla discussione: "Caro House, abbi il coraggio di dire chi sei. Ti insultano dicendo cose non vere e poi ti bloccano perché non hanno il coraggio di affrontare quel che seguirà".