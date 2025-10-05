Scontro in diretta tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: “Buffone, stai a cuccia”, “Vergognati, fascista rosso”

Scontro in diretta tra Daniele Capezzone e Luca Telese nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. Telese ha deciso di lasciare lo studio dopo le dichiarazioni di Capezzone sulla Global Sumud Flotilla. Prima però sono volati insulti e parole grosse.

Scontro tra Luca Telese e Daniele Capezzone nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. In collegamento l'eurodeputata di Alleanza Verdi – Sinistra Benedetta Scuderi, che ha partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla. Capezzone, dopo essersi detto contento del suo ritorno in Italia, l'ha accusata di avere abbandonato gli altri attivisti insieme ai tre parlamentari che sono rientrati con lei poco dopo l'abbordaggio subito da parte dell'esercito israeliano: "Quatto parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio".

Non contento, ha rilanciato accusando la Flotilla di essere stata finanziata da Hamas. Luca Telese ha esclamato incredulo davanti alle affermazioni di Capezzone: "La Scuderi è finanziata da Hamas?". A questo punto, ha deciso di lasciare lo studio: "Davanti a un propagandista delle bugie, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado". Capezzone ha urlato al suo indirizzo: "Vai con Hamas". Anche Telese si è spazientito e gli ha intimato: "Stai buono, stai a cuccia, buffone". I toni sono diventati sempre più accesi, fino a quando Capezzone ha invitato Telese a vergognarsi e lo ha etichettato come: "Fascista rosso".

Dopo lo scontro in studio, Luca Telese è andato via e sui social ha espresso la sua indignazione per le dichiarazioni di Daniele Capezzone sulla Global Sumud Flotilla e i suoi attivisti: "Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il c**o al “calduccio” (parole sue)". Quindi ha dato appuntamento alla puntata di In onda prevista per le ore 20:30.