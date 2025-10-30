Belén Rodriguez conferma il gelo con Barbara D’Urso: “Situazione strana, è lei che non mi saluta”

“È un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta”. Con questa frase, Belén Rodríguez ha riacceso i riflettori su un vecchio rapporto mai davvero chiarito con la storica conduttrice Mediaset e confermato il gelo che sarebbe stato attribuito loro dopo l’esperienza come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, in cui D’Urso è attualmente concorrente.

"Ma guarda, è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta". Con questa frase, Belén Rodríguez ha riacceso i riflettori su un vecchio rapporto mai davvero chiarito con la storica conduttrice Mediaset. Dopo essersi confessata a Belve di Francesca Fagnani, la showgirl argentina è tornata a parlare senza filtri nel corso della diretta odierna di Matti da legare su Radio2, dove ha risposto alle domande dell’imitatore Vincenzo De Lucia, calatosi nei panni di Mara Venier.

"Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te e ti ho detto proprio tutto, Mara", ha ricordato Belen, facendo riferimento all'intervista fiume di Domenica In, nella quale vuotò il sacco sui motivi della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Il momento clou però è arrivato quando De Lucia ha indossato i panni di Barbara d’Urso: "Ieri sera ho visto Belve, col cuore Belen sei stata bravissima, ma se c’ero io facevo più share sicuramente. Ci vedevano da Urano, Nettuno, da Marte. Col cuore". A quel punto la showgirl argentina non si è trattenuta: "Ma guarda, è un po’ strana questa situazione perché in realtà Barbara d’Urso non mi saluta. Dici che si è sciolta? La salutiamo? Io non ho problemi: ciao Barbara. Col cuore".

Cosa è successo in passato tra Belén Rodriguez e Barbara D'Urso

Una frecciatina ironica, ma che riporta alla luce una distanza che dura da anni. Il rapporto tra le due si sarebbe incrinato già nel 2013, quando Belen, ospite nel programma Le Iene, si lasciò scappare il celebre “vaffa” che non piacque alla conduttrice di Pomeriggio Cinque. Quest'ultima, in un'intervista con Alfonso Signorini, si disse "offesa come donna e come mamma" e spiegò che non aveva querelato Belén Rodriguez perché i suoi legali l'avevano avvertita della possibilità di coinvolgimento dell'azienda e del suo editore: "Amando l'azienda per quale lavoro, non lo farò", specificò. Era il 2013 ma oggi, visti i trascorsi, sembra un tempo così lontano.

Il video de Le Iene fu rimosso poco dopo la messa in onda della puntata (Fanpage.it lo sottolineò in un articolo che fu poi condiviso proprio dalla showgirl su Instagram) e fu D'Urso a spiegare a Staffelli di Striscia che non aveva fatto tagliare o censurare il video in questione: "Sono stati i legali di Mediaset a farlo rimuovere perché ritenevano fosse diffamatorio. Ad ogni modo c'è libertà e in caso ognuno paga le conseguenze". Versione confermata anche sul sito ufficiale de Le Iene con un post dedicato alla rimozione. Da allora, il gelo.

Il post de Le Iene sulla rimozione del video di Belén

La discussione avuta ai tempi di Corona

La conduttrice, e oggi concorrente di Ballando con le stelle, prese male anche il rifiuto dei fratelli Rodríguez, Cecilia e Jeremias, di partecipare a Domenica Live, tanto da lanciare in diretta una delle sue battute rimaste negli annali: "Noi facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodríguez".

Qualche anno dopo, nel 2020, Belen aveva provato a gettare acqua sul fuoco in un’intervista a Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano: "Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona, è passato molto tempo. La reazione non è stata delle più carine, ma io non ho nulla contro di lei. Sì, in passato ho detto che alcuni suoi programmi sono circensi, però rispetto il suo lavoro. È una grandissima professionista e il suo ruolo lo copre alla perfezione".