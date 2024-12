Torna Via dei Matti n.0, su Rai3 Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda tutte le sere

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Dal 16 dicembre torna Via dei Matti n.0. Stefano Bollani e Valentina Cenni saranno di nuovo in onda con la striscia nella fascia preserale di Rai3, per la quarta stagione di uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni. Il programma di Rai Cultura, ideato e condotto da Valentina Cenni e Stefano Bollani e realizzata da Ballandi, andrà in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3, riaprendo le sue porte per accogliere il pubblico in un universo musicale fatto di esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con ospiti nazionali e internazionali.

Come sarà la nuova stagione di Via dei Matti n.0

Una stagione che Stefano Bollani e Valentina Cenni raccontano in anteprima, in un video dagli studi del programma: "La musica è un elemento fondamentale della nostra vita, capace di plasmarci e influenzarci più di quanto possiamo immaginare. È un linguaggio universale che ci consente di comunicare abbattendo ogni barriera, che sia linguistica, spaziale o temporale. Per questo siamo entusiasti di tornare e portare nelle case delle persone un pezzo del nostro mondo e di condividere con loro la musica che ci emoziona, sperando che questa esperienza per noi così appagante possa arricchire un po’ anche il pubblico che ci segue".

Grandi ospiti italiani e internazionali

La struttura di questa stagione prevede che ogni puntata renda omaggio a un grande musicista: da Maurice Ravel a Joni Mitchell, passando per Bob Marley, John Coltrane ed Elis Regina. Valentina e Stefano guideranno gli spettatori attraverso una personale narrazione della storia musicale, toccando artisti di ogni epoca e stile. Tanti gli ospiti, da Vinicio Capossela a Fabio Concato, passando per Dario Brunori, ma anche diversi nomi della musica internazionale, come Richard Galliano e Jacque Morrellebbaum.

Come vuole la tradizione, ogni episodio di Via dei Matti n.O si chiuderà con un duetto di Bollani e Cenni, che in un video di presentazione al pianoforte raccontano: "Quando qualcuno ci racconta che ha iniziato ad apprezzare un artista che prima non conosceva grazie al nostro programma, o scopriamo che un bambino ha cominciato a suonare uno strumento ispirato da ciò che ha visto da noi, è una soddisfazione immensa. È questo il vero senso del nostro lavoro".

Via dei Matti n. 0″ è un programma ideato da Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco d’Amelio e scritto insieme a Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Errico Buonanno, Simone Giorgi e Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa, con la fotografia di Antonio Scappatura e la scenografia di Federica Luciani. Un programma di Rai Cultura, realizzato da Ballandi. Produttore Esecutivo Ballandi: Luca Catalano. Delegato Rai: Luisa Pistacchio