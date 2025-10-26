Tommaso eliminato da Amici 25, il post dopo l’uscita improvvisa e i commenti sui social: “Non lo meritavi”

Tommaso Troso è stato eliminato improvvisamente da Amici 25 per decisione della sua maestra Alessandra Celentano. Una scelta che non è passata inosservata sui social, dove ha generato una certa polemica e migliaia di commenti. Il ballerino, nel frattempo, ha pubblicato un post rivolto alla scuola.

L'eliminazione di Tommaso Troso da Amici 25 continua a far discutere. Nella puntata del 26 ottobre del pomeridiano, la maestra Celentano ha annunciato improvvisamente la fine del percorso del ballerino nella scuola, lasciando spiazzato il diretto interessato e anche Maria De Filippi in studio. "Mi sta venendo un colpo, in queste settimane mi ha detto anche tante cose belle", ha detto il ragazzo davanti alle decisione della sua insegnante, non riuscendo a trattenere le lacrime e abbracciandola prima di andare via.

Sui social l'eliminazione di Tommaso ha fatto nascere una vera e propria polemica, tanto che il post Instagram che ne annunciava l'uscita è stato sommerso da migliaia di commenti. Per la maggior parte degli utenti, la decisione della prof Celentano è totalmente "assurda" e il ballerino non lo meritava in alcun modo. Tra i messaggi, ad esempio, si leggono frasi come "C’è qualcosa che non va e qualche motivazione che non sta dicendo", "Mai successa una cosa del genere", "Può essere eliminato senza una sfida?". I fan del programma non sembrano accettare la fine del suo percorso, convinti che abbia talento e che meriti una possibilità, arrivando perfino a ipotizzare che ci sia "qualche strano meccanismo dietro al talent".

Poco dopo la puntata, anche Tommaso è tornato sui social e ha pubblicato un post rivolto ad Amici, accompagnato da alcune sue foto nella scuola. "Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo", ha scritto. Poi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto in lui e nel suo percorso, compresa Maria De Filippi per questa "bellissima opportunità".

Come aveva spiegato proprio la conduttrice, Tommaso ha rinunciato a un contratto lavorativo per riprovare i casting ed entrare ad Amici. Nel suo profilo social, si legge che ha frequentato la scuola del balletto di Stoccarda, in Germania, e ha fatto parte del corpo di ballo dell'Atlanta Ballet.