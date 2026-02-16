Tina sbotta contro Marina a Uomini e Donne: “Vuole i 30enni, non fa i conti con l’anagrafe”, lei lascia lo studio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti di tensione quelli vissuti nello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda lunedì 16 febbraio. Tina Cipollari si è scagliata duramente contro Marina Brochetta, dama del parterre del Trono Over, rea secondo lei di non avere una visione lucida della propria realtà anagrafica e delle proprie frequentazioni.

L'attacco frontale di Tina Cipollari. Tutto è nato durante un momento di confronto al centro dello studio, quando Tina ha iniziato a osservare con occhio critico l'atteggiamento e il look di Marina. L'opinionista non ha usato mezzi termini, accusando la dama di nutrire aspettative irrealistiche verso i cavalieri che scendono per corteggiarla: "Mi avveleno perché lei è una di quelle che si aspetta che scenda un trentenne. Loro si sentono fighe, non fanno i conti con l'anagrafe! Si mettono queste minigonne e pensano di competere con Sara (Gaudenzi, la tronista ndr). Fanno i conti con queste coscette al vento, ma vai a ca**re vai!". L'affondo di Tina ha toccato un tasto dolente, ovvero la competizione generazionale tra il Trono Over e il Trono Classico. Secondo Cipollari, Marina starebbe cercando di emulare lo stile e le pretese di una ventenne, rifiutando di accettare il naturale scorrere del tempo e, di conseguenza, precludendosi la possibilità di conoscere uomini più vicini alla sua età ma, ai suoi occhi, meno "attraenti".

La reazione di Marina e l'addio allo studio. Marina Brochetta, inizialmente interdetta, ha provato a difendersi ribattendo colpo su colpo e accusando Tina di aver completamente travisato il suo modo di essere. "Hai sbagliato tutto, non hai capito nulla", ha continuato a ripetere la dama, visibilmente scossa dal tono aggressivo dell'opinionista. Tuttavia, la pressione psicologica e le urla in studio hanno spinto Marina verso un punto di non ritorno. Sentendosi umiliata e impossibilitata a proseguire la conoscenza in un clima così ostile, la dama si è alzata bruscamente dalla sedia. Rivolgendosi direttamente alla conduttrice, ha annunciato la sua decisione: "Guarda Maria, mi dispiace ma io me ne vado". Nonostante i tentativi di mediazione, Marina ha abbandonato lo studio, lasciando il parterre nel silenzio.