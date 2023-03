Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non sono tornati insieme, l’opinionista: “Vicini perché amici” Non c’è alcun ritorno di fiamma in corso tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. A chiarirlo è stata l’opinionista di Uomini. Donne che ha smentito le indiscrezioni a proposito di una rappacificazione.

A cura di Stefania Rocco

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non sono tornati insieme. Lo ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne in risposta alle recenti indiscrezioni nate a partire da una serie di foto dei due comparse sui social. In realtà, l’ultimo incontra tra Tina e Vincenzo non testimonierebbe l’avvenuto ritorno di fiamma, Lo chiarisce la donna in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Il rapporto tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

“Ci siamo rivisti qualche mese fa: ero a Firenze e sono passata a trovarlo nel suo ristorante. Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo solo come amici”, è quanto ha dichiarato la protagonista del celebre dating show di Canale5. Non solo Ferrara non sarebbe tornato a essere il suo compagno, ma pare che l’opinionista sia single. Starebbe cercando un uomo con un’età compresa tra i 55 e i 65 anni e con la capacità di incuriosirla.

Restano ottimi anche i rapporti con Chicco Valli

Ferrara non è l’unico ex compagno con il quale Tina sia rimasta in ottimi rapporti. Prosegue equilibrato anche il legame con l’ex marito Chicco Nalli, padre dei due figli dell’opinionista. I due sono sempre rimasti vicini nonostante la separazione, impegnati a realizzare il desiderio comune di rendere il divorzio meno doloroso possibile per i loro figli. Un obiettivo raggiunto a pieni voti per i due che non mancano di sostenersi, anche pubblicamente. “Il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che fare bene ai nostri figli”, ha infatti sottolineato l’opinionista, confermando di essersi impegnata al massimo per riuscire a mantenere con l’ex marito un rapporto d’amicizia. Quella di stemperare tensioni e malumori è una capacità che Tina ha dimostrato ampiamente di possedere lontano dallo studio di Uomini e Donne. Meno in tv, dov’è celebre per le liti senza esclusione di colpi con Gemma Galgani, da anni sua acerrima nemica.