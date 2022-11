Timida vittoria dell’Eredità agli ascolti tv, lo show di Renato Zero non decolla “L’Eredità – Una sera insieme” conquista gli ascolti della prima serata seppur con poco, lo show di Renato Zero non decolla, mentre Chi l’ha visto? si conferma una garanzia per Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

Solo dopo due giorni dal rientro in Rai con il pre serale de "L'Eredità", Flavio Insinna è il timone del programma con una serata di beneficenza ospitata proprio dal game show di Rai1, a cui hanno partecipato personaggi noti del mondo dello spettacolo, come spesso accade in queste serate organizzate per sensibilizzare il pubblico su argomenti di carattere sociale. Sebbene non abbia brillato in termini di ascolti, lo show ha conquistato il podio della serata, mentre non è riuscito a decollare il secondo appuntamento con il programma dedicato a Renato Zero che, nonostante la presenza di ospiti di spessore, non è riuscito ad attirare il pubblico come ci si sarebbe aspettati. Certezza della terza rete, invece, Chi l'ha visto? ha confermato di essere una delle trasmissioni più seguite della prima serata, i cui casi vengono seguiti con attenzione da parte dei telespettatori.

Nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre 2022, su Rai1 L’Eredità – Una Sera Insieme ha interessato 2.112.000 spettatori arrivando al 13.4% di share. Su Canale 5 070 – Speciale Renato Zero è stata la scelta di 1.536.000 spettatori registrando l’11.7% di share. Su Rai2 il film Burraco Fataleè stato visto da 1.211.000 spettatori segnando il 6.4% di share. Su Italia 1 Dolittle ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha radunato davanti al piccolo schermo 1.738.000 spettatori segnando uno share dell’11%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha guadagnato 712.000 spettatori conquistando il 5.2% di share. Su La7 Atlantide ha segnato 440.000 spettatori arrivando ad uno share del 3.5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3% con 436.000 spettatori mentre sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana ha catturato l’attenzione di 387.000 spettatori con il 2.2% di share.