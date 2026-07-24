Tim Summer Hits 2026 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della terza serata su Rai1

Questa sera, venerdì 24 luglio, alle 21:30 su Rai1 arriva la terza serata di Tim Summer Hits, il tradizionale appuntamento estivo con la musica condotto dalla squadra formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Ad alternarsi sul palco saranno Angelina Mango, Marco Mengoni, Arisa, Marco Masini, Emma, Annalisa e tanti altri.

Questa sera, venerdì 24 luglio, su Rai1 a partire dalle 21:30 andrà in onda la terza serata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale registrato a giugno in Piazza del Popolo a Roma. Per il secondo anno consecutivo torna alla conduzione la già rodata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu che accoglieranno sul palco e di fronte al pubblico gli ospiti previsti per la serata. Si tratta di artisti che hanno firmato le hit più ascoltate dell’anno, canzoni che si preparano a replicare in diretta di fronte al pubblico romano. Ad avvicinerei sul palco saranno, tra gli altri, performer del calibro di Angelina Mango, Marco Mengoni, Arisa, Marco Masini, Emma, Annalisa e tanti altri.

La scaletta di stasera venerdì 24 luglio

Saranno 24 gli artisti e i gruppi che si alterneranno sul palco del Tim Summer Hits 2026 nel corso della terza serata in onda questa sera su Rai1. Grande attesa per Angelina Mango che ha da quasi un anno ripreso a esibirsi dal vivo dopo la pausa iniziata nell'autunno del 2024. Ma saranno numerosi gli artisti che il pubblico ha accolto con affetto perché reduci da anni di successi musicali. Di seguito il cast completo della terza serata:

Angelina Mango e Marco Mengoni

Annalisa

Arisa

Bambole Di Pezza

Clara e Sangiovanni

Clementino

Emis Killa

Emma e Fabri Fibra

Fabrizio Moro

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Malika Ayane

Marco Masini

Merk & Kremont

Michele Bravi

Mr. Rain

Nayt

Pinguini Tattici Nucleari

Samurai Jay

Sarah Toscano

Serena Brancale, Levante e Delia

The Kolors

Tommaso Paradiso

Dove vedere la terza puntata in diretta tv e in streaming

Il fischio di inizio della terza serata del Tim Summer Hits è previsto per le 21:30 su Rai1. La puntata sarà trasmessa in contemporanea su Rai Radio2 arricchita da interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi realizzati da Nicol Angelozzi. Per vedere la puntata in streaming basterà andare su RaiPlay che riprodurrà la diretta su Rai1 e renderà disponibile il video integrale della puntata anche dopo la messa in onda in tv. La quarta e ultima puntata del Tim Summer Hits è prevista invece per venerdì 31 luglio. A seguire Rai1 trasmetterà uno speciale venerdì 7 agosto, "Il meglio di Tim Summer Hits".