Tim Summer Hits 2026 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della terza serata su Rai1
Questa sera, venerdì 24 luglio, su Rai1 a partire dalle 21:30 andrà in onda la terza serata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale registrato a giugno in Piazza del Popolo a Roma. Per il secondo anno consecutivo torna alla conduzione la già rodata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu che accoglieranno sul palco e di fronte al pubblico gli ospiti previsti per la serata. Si tratta di artisti che hanno firmato le hit più ascoltate dell’anno, canzoni che si preparano a replicare in diretta di fronte al pubblico romano. Ad avvicinerei sul palco saranno, tra gli altri, performer del calibro di Angelina Mango, Marco Mengoni, Arisa, Marco Masini, Emma, Annalisa e tanti altri.
La scaletta di stasera venerdì 24 luglio
Saranno 24 gli artisti e i gruppi che si alterneranno sul palco del Tim Summer Hits 2026 nel corso della terza serata in onda questa sera su Rai1. Grande attesa per Angelina Mango che ha da quasi un anno ripreso a esibirsi dal vivo dopo la pausa iniziata nell'autunno del 2024. Ma saranno numerosi gli artisti che il pubblico ha accolto con affetto perché reduci da anni di successi musicali. Di seguito il cast completo della terza serata:
- Angelina Mango e Marco Mengoni
- Annalisa
- Arisa
- Bambole Di Pezza
- Clara e Sangiovanni
- Clementino
- Emis Killa
- Emma e Fabri Fibra
- Fabrizio Moro
- Francesca Michielin
- Fred De Palma
- Fulminacci
- Malika Ayane
- Marco Masini
- Merk & Kremont
- Michele Bravi
- Mr. Rain
- Nayt
- Pinguini Tattici Nucleari
- Samurai Jay
- Sarah Toscano
- Serena Brancale, Levante e Delia
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
Dove vedere la terza puntata in diretta tv e in streaming
Il fischio di inizio della terza serata del Tim Summer Hits è previsto per le 21:30 su Rai1. La puntata sarà trasmessa in contemporanea su Rai Radio2 arricchita da interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi realizzati da Nicol Angelozzi. Per vedere la puntata in streaming basterà andare su RaiPlay che riprodurrà la diretta su Rai1 e renderà disponibile il video integrale della puntata anche dopo la messa in onda in tv. La quarta e ultima puntata del Tim Summer Hits è prevista invece per venerdì 31 luglio. A seguire Rai1 trasmetterà uno speciale venerdì 7 agosto, "Il meglio di Tim Summer Hits".