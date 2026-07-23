Battiti Live 2026, la scaletta della quarta puntata su Canale 5: i cantanti non in ordine di uscita

Questa sera, giovedì 23 luglio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tim Battiti Live 2026. Alla conduzione Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, mentre sul palco artisti della musica italiana come Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso. La scaletta della serata.

Stasera, giovedì 23 luglio, va in onda la quarta puntata della 24esima edizione di Tim Battiti Live 2026. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che prendono dello storico Alvin. L'evento non è in diretta ma si è svolto in Puglia, a Trani, a fine giugno. È organizzato da Radio Norba e promette una vera e propria "maratona di musica" con artisti sempre diversi sul palco.

La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2026

Durante la puntata di questa sera si esibiranno sul palco alcune delle voci più note e amate del panorama musicale, come Annalisa, Tommaso Paradiso ed Elettra Lamborghini. Non mancheranno poi le esibizioni "on the road" registrate in alcune delle località più belle della Puglia, come Alberobello e Polignano a Mare. Ecco la scaletta dei cantanti, che non è in ordine di uscita:

Annalisa

Tommaso Paradiso

The Kolors

Serena Brancale

Fred De Palma

Elettra Lamborghini

Ditonellapiaga

Francesco Gabbani

Samurai Jay

LDA

Aka7even

Fabio Rovazzi

Gabry Ponte

Welo con Anna Tatangelo

Francesca Michielin

Grelmos

Dolcenera

Federica Abbate

Mew

Petit

Elena D'Elia

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Dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

La quarta puntata va in onda stasera, giovedì 23 luglio, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Per chi preferisce seguire l'evento in streaming, la diretta è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove le serate resteranno visibili anche on demand nei giorni successivi. La fine della puntata è prevista per le 0:40, dopo più di tre ore di musica. Il viaggio di Battiti Live proseguirà ancora per un appuntamento, il quinto e ultimo, che andrà in onda giovedì 30 luglio allo stesso orario e sullo stesso canale.