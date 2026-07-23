Battiti Live 2026, la scaletta della quarta puntata su Canale 5: i cantanti non in ordine di uscita
Stasera, giovedì 23 luglio, va in onda la quarta puntata della 24esima edizione di Tim Battiti Live 2026. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che prendono dello storico Alvin. L'evento non è in diretta ma si è svolto in Puglia, a Trani, a fine giugno. È organizzato da Radio Norba e promette una vera e propria "maratona di musica" con artisti sempre diversi sul palco.
La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2026
Durante la puntata di questa sera si esibiranno sul palco alcune delle voci più note e amate del panorama musicale, come Annalisa, Tommaso Paradiso ed Elettra Lamborghini. Non mancheranno poi le esibizioni "on the road" registrate in alcune delle località più belle della Puglia, come Alberobello e Polignano a Mare. Ecco la scaletta dei cantanti, che non è in ordine di uscita:
Annalisa
Tommaso Paradiso
The Kolors
Serena Brancale
Fred De Palma
Elettra Lamborghini
Ditonellapiaga
Francesco Gabbani
Samurai Jay
LDA
Aka7even
Fabio Rovazzi
Gabry Ponte
Welo con Anna Tatangelo
Francesca Michielin
Grelmos
Dolcenera
Federica Abbate
Mew
Petit
Elena D'Elia
Dove vedere la puntata in diretta tv e streaming
La quarta puntata va in onda stasera, giovedì 23 luglio, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Per chi preferisce seguire l'evento in streaming, la diretta è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove le serate resteranno visibili anche on demand nei giorni successivi. La fine della puntata è prevista per le 0:40, dopo più di tre ore di musica. Il viaggio di Battiti Live proseguirà ancora per un appuntamento, il quinto e ultimo, che andrà in onda giovedì 30 luglio allo stesso orario e sullo stesso canale.