“Ti ho sognata stanotte ma non ti posso dire”, Roberta Morise imbarazza Ilary Blasi

"Ti ho anche sognata stanotte, ma lasciamo stare". Roberta Morise lancia la bomba nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi. I più attenti, quelli più smaliziati tra i più attenti, hanno captato subito il siparietto. La showgirl che ha partecipato a Miss Italia nel 2004 ha stuzzicato la fantasia e incuriosito Ilary Blasi: "A me m'hai sognato? E che facevamo?". La replica: "Eeeeh, lasciamo stà".

Il sogno di Roberta Morise

Roberta Morise era in compagnia di tutti gli altri naufraghi di Playa Sgamada, i quali aspettano di avere la possibilità di rientrare in gioco. "Quando le pensate ste cose?", dice la Morise in merito a una prova gioco da svolgere e Ilary Blasi risponde pronta: "Le pensiamo la notte". A quel punto, Roberta Morise stuzzica: "Lasciamo stare, ti ho anche sognata stanotte ma non ti posso dire, lasciamo stare". Ilary Blasi sulle prime non capisce, poi replica: "Ma a me? Mi hai sognata?". La conferma: "Si, ma non ti posso dire". Ilary Blasi sorride e va oltre, un po' imbarazzata. Ma la curiosità resta: cosa avrà sognato Roberta Morise che riguarda anche Ilary Blasi?

Chi è Roberta Morise

È proprio vero che ogni riccio è un capriccio. Roberta Morise è una delle donne probabilmente più attraenti dello spettacolo italiano. Showgirl, conduttrice, è diventata famosa nel 2004 grazie a Miss Italia. È una donna del sud, viene da Cariati. Ha sempre sognato di lavorare in tv. In curriculum ha programmi come "I Fatti Vostri", "Easy Driver" ed è stata una delle professoresse de "L'Eredità". Roberta Morise si è presentata all'Isola dei Famosi con grandi progetti. Ha dichiarato di non aver paura di affrontare la fame, non è spaventata da questa idea perché sa pescare sin da piccola. In questo momento si trova a Playa Sgamada e deve lottare per cercare l'accesso in Playa Accoppiada.