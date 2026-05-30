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The 50, Eva Giusti tira i capelli di Aurora Baruto durante il ruba coda: “Uno schifo”

Eva Giusti tira i capelli di Aurora Baruto durante il ruba coda a The 50 e viene squalificata dalla prova. Ma nel meccanismo dell’eliminazione a catena viene salvata, scatenando le proteste di Nicole: “Uno schifo, non è giusto”.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Dopo la pubblicazione di tre nuovi episodi di The 50, il gioco entra nel vivo e si fa anche abbastanza duro. Eva Giusti ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti i concorrenti senza parole: per divincolarsi dalla stretta, ha tirato i capelli di Aurora Baruto. Una reazione istintiva, ha spiegato lei stessa, ma che ha incrinato in modo netto i suoi rapporti all'interno del castello.

Il momento della stretta e la reazione di Eva

Era rimasta in tre con Sespo e Aurora Baruto, nella fase decisiva del gioco, quando Eva ha perso il controllo della situazione. "Non so cosa mi è preso", ha ammesso in confessionale. "Mi sentivo Aurora e Sespo contro di me e mi è venuto proprio spontaneo." Una spiegazione che suona più come una confessione che come una giustificazione.

Aurora, dal canto suo, ha raccontato il momento con parole che lasciano poco spazio all'interpretazione: "Mi sono ritrovata stesa a terra e non ci ho capito niente".

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Lo sgomento degli altri concorrenti

La reazione degli altri non si è fatta attendere. Nicole Pallado ha commentato con durezza: "Ho visto una scena da schifo." Poi, in confessionale, ha aggiunto una lettura più articolata del gesto: "Non vorrei vedere il cattivo in quello che ha fatto, ma fa capire che è disposta a tutto per vincere". La ex tentatrice è andata subito da Aurora per scusarsi, ma il danno reputazionale a questo punto potrebbe essere già stato fatto.

Squalificata dalla prova, ma non dal gioco

Eva viene squalificata dal ruba coda, lasciando il duello finale tra Aurora e Sespo. A vincerlo è lo youtuber. Il paradosso, però, arriva dopo: nel meccanismo dell'eliminazione a catena, Eva non viene eliminata. Anzi, viene salvata. Nicole non accetta la cosa: "Dopo quello che è successo, era giusto eliminarla". Una posizione che, nelle prossime ore, potrebbe diventare il nuovo punto di frattura nella casa di The 50.

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