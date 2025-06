video suggerito

Teresanna Pugliese esagera all'Isola 2025 e Veronica Gentili la rimprovera: "Così no, questo è un insulto" La puntata dell'Isola dei famosi 2025 di mercoledì 18 giugno è stata carica di tensione. Quando anche Teresanna Pugliese ha esagerato, Veronica Gentili – stanca degli insulti tra i concorrenti – è intervenuta.

A cura di Daniela Seclì

Tensione alle stelle nella puntata dell'Isola dei famosi di mercoledì 18 giugno. Ad accendere gli animi, i giudizi espressi da Dino Giarrusso durante la permanenza sull'ultima spiaggia. Con le sue parole, il naufrago ha fatto saltare i nervi anche a Teresanna Pugliese, che ha esagerato a tal punto da essere rimproverata in diretta dalla conduttrice Veronica Gentili.

Cosa ha detto Teresanna Pugliese su Dino Giarrusso

Per comprendere la reazione di Teresanna Pugliese occorre fare un passo indietro. Mentre era sull'ultima spiaggia, Dino Giarrusso – che in serata ha litigato anche con Cristina Plevani che gli ha dato del "classista" e poi con Omar Fantini – ha detto di Teresanna Pugliese:

È una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. Mi diceva "Tu strisci", forse perché è abituata a strisciare come è abituata a mentire.

In diretta, Teresanna si è scagliata contro di lui: "Ribadisco il giudizio di Cristina su Dino, per me non solo è un classista, è anche frustrato perché probabilmente si sente incompiuto per tutte le lodi, i lavori e tutti i nomi famosi che ha conosciuto nella vita".

La reazione di Veronica Gentili

Poco prima, Veronica Gentili aveva invitato i concorrenti a evitare insulti che andassero a colpire questioni estranee al gioco. Così, ha interrotto Teresanna Pugliese reputando eccessive le sue parole su Dino Giarrusso:

Questo è un insulto, è esattamente uguale a dire (come ha fatto Dino Giarrusso, ndr) che Cristina Plevani non ha fatto niente per venticinque anni. Così no! Se non valgono i 25 anni di Cristina, non vale nemmeno che Dino è un frustrato.

Teresanna non ci sta: "E perché allora giudica tutti in questo modo, con questo classismo spietato? È la stessa persona che misura perfettamente la sua voce quando giudica, a differenza mia che alzo il tono". Patrizia Rossetti ha rincarato la dose: "Sei egocentrico, presuntuoso e sai tutto tu". Al contrario, Alessia Fabiani e Loredana Cannata hanno difeso Dino Giarrusso dicendo che sull'Isola ha più volte difeso le donne dalle aggressioni verbali di altri naufraghi.