Techetechetè speciale Sanremo, su Rai1 il meglio degli ultimi anni del Festival Venerdì 23 giugno, nel tradizionale appuntamento del preserale di Rai1, arriva Sanremo 3.0, una raccolta dei momenti migliori del Sanremo degli ultimi anni, da Mengoni a Diodato, dai Maneskin a Mahmood e Blanco.

A cura di Andrea Parrella

Una serata speciale di Techetechetè dedicata al Festival di Sanremo. L'appuntamento preserale di Rai1 racconterà la kermesse nella puntata di venerdì 23 giugno, passando in rassegna i momenti più belli delle ultime edizioni, con la vittoria di Marco Mengoni e quella dei Maneskin, Mahmood e Blanco e ancora Diodato.

Techetechetè ripropone dunque l'appuntamento che era stato già lanciato nelle scorse edizioni, con una puntata verticale tutta concentrata sul festival che mai come in questi ultimi anni ha saputo ravvivare l'interesse di un pubblico trasversale e dimostrarsi più rappresentativo del contesto musicale nazionale. La puntata si chiamerà Sanremo 3.0 e dall'anteprima lanciata dall'account di Rai Teche si intuisce che largo spazio nelle speciale verrà concesso alle edizioni condotte da Amadeus, che si appresta a presentare il suo ultimo Sanremo nel 2024, arrivando quindi alle cinque edizioni consecutive dal 2020.

Gli speciali di questa edizione di Techetechetè

Intanto Techetechetè è ripartito lo scorso 7 giugno 2023 e quest'anno prevede appuntamenti speciali con alcuni dei più grandi volti della nostra Tv, dallo speciale di apertura dedicato a Pippo Baudo, passando per quello dedicato a Raffaella Carrà in occasione del suo ottantesimo compleanno, proseguirà con altre puntate verticali dedicate ad Anna Magnani, quest'anno ricorreranno i cinquant'anni della sua morte, Mariangela Melato, Sergio Endrigo Lelio Luttazzi, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. E ancora Gino Landi, il coreografo scomparso quest'anno, Alberto Sordi in occasione del ventennale della sua morte. Tra gli omaggi anche quello allo Zecchino d'Oro, con una puntata in cui avrà spazio anche Cristina D'Avena. Inoltre, tra le puntate a tema anche quella dedicata ad Alessandro Manzoni (quest'anno ricorrono i 150 dalla morte), con uno speciale su I Promessi Sposi, dalle parodie del Trio Marchesini, Lopez, Solenghi allo storico sceneggiato.

Insinna conduce Techetechetè Show in prima serata

Questa edizione di Techetechetè avrà come principale novità le sei puntate speciali in onda in prime time condotte da Flavio Insinna, il presentatore de Le'Eredità in questi giorni al centro di indiscrezioni secondo le quali nella prossima stagione potrebbe lasciare L'Eredità e tornare in prima serata. Techetecheté Show andrà in onda da metà luglio, al sabato sera. Insinna sarà conduttore in esterna, visitando i luoghi cui saranno legate le puntate monografiche. Tra i nomi dei protagonisti, al momento, si conoscono quelli di Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Gigi Proietti.