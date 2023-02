Tale e Quale Show Sanremo: concorrenti, imitazioni e giudici della prima puntata del 18 febbraio Parte sabato 18 gennaio lo speciale “Tale e Quale Show Sanremo” che omaggia in due puntate la kermesse musicale italiana. Conduce Carlo Conti. I giudici sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni.

Tale e Quale Show Sanremo inizia sabato 18 febbraio su Rai1 sempre condotto da Carlo Conti. È un omaggio al Festival più importante, la kermesse musicale italiana che è da poco terminata con la vittoria di Marco Mengoni che ha cantato la canzone "Due vite". La prima edizione di questo format si compone di due puntate ed è interamente dedicato ai grandi cantanti del Festival. In gara ci sono 13 protagonisti, i giudici sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni. La prossima settimana verrà decretato il campione.

Chi sono i concorrenti nel cast di Tale e Quale Show Sanremo

Ma chi saranno i cantanti in gara che faranno parte del cast di Tale e Quale Show Sanremo? Eccoli: Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I concorrenti canteranno rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Gli artisti della prima puntata del 18 febbraio

Queste sono le imitazioni dei concorrenti in gara par la prima puntata del 18 febbraio:

Rosalinda Cannavò

Bianca Guaccero

Valeria Marini

Stefania Orlando

Alba Parietti

Valentina Persia

Paolo Conticini

Andrea Dianetti,

Pierpaolo Pretelli

Gilles Rocca

Valerio Scanu

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

I giudici di Tale e Quale Show Sanremo

I giudici di Tale e Quale Show Sanremo saranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e la new entry Leonardi Pieraccioni. Come da programma, ci sarà anche un quarto giudice a sorpresa che non è stato ancora ufficializzato. Tra sette giorni, la seconda e ultima sfida che proclamerà il Campione di "Tale e Quale Sanremo 2023". I 13 concorrenti saranno sempre seguiti dai grandi maestri coach di Tale e Quale Show: Dada Loi, Matteo Becucci, Emanuela Aureli Antonio Mezzancella, Maria Grazia Fontana.