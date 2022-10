Tale e Quale Show 2022, come votare le esibizioni dei concorrenti: televoto e regolamento È iniziata la seconda edizione di Tale e Quale show, condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai1. Nuovi concorrenti e conferme in giuria, come Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Anche quest’anno il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i profili social del programma. Ecco come funziona.

A cura di Elisabetta Murina

Torna l'appuntamento con la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai1. Condotto da Carlo Conti, anche quest'anno ci saranno Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Loretta Goggi in giuria. Il pubblico potrà votare le da casa, anche attraverso i social.

Tale e Quale Show 2022, la novità del voto dei telespettatori

In questa edizione, per la prima volta, i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze attraverso gli account Facebook e Twitter del programma. Le tre esibizioni più votate da casa faranno guadagnare punti ai rispettivi concorrenti. Cinque punti saranno dati alla performance che ha raggiunto più consenso tra il pubblico, tre alla seconda classificata nell'indice di gradimento e un punto soltanto alla terza. Al termine della puntata, il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore. Ai risultati delle singole serate, si aggiunge una classifica generale data dalla somma dei voti di ciascuna puntata che porterà all'elezione del vincitore finale: il "Campione di Tale e Quale Show 11”.

La Classifica della prima puntata di "Tale e Quale Show"

Come si decreta il primo in classifica tra giuria e televoto

Quest'anno nella giuria di Tale e Quale Show c'è una new entry: Cristiano Malgioglio. L'eccentrico cantante prende il posto di Vincenzo Salemme e completa il terzetto accanto a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ci sarà poi un quarto giudice, Claudio Lauretta, che in ogni puntata imiterà un personaggio diverso, senza però partecipare alla votazione. Ognuno dei tre giudici esprime un giudizio sulla performance appena vista, considerando sia la somiglianza con il personaggio che la vocalità di ogni cantante in gara. Le loro preferenze, poi, si sommano ai voti provenienti dai telespettatori tramite i social e ai consueti 5 punti che i vip assegnano a un altro cantante in gara.