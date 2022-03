Studio Battaglia il più visto della serata, buoni ascolti per Pupa e Secchione versione D’Urso La fiction di Rai1 ha raccolto 4.183.000 spettatori pari al 18.91% di share, mentre lo show di Italia 1 riparte da 2.003.000 spettatori con il 12.62%.

A cura di Andrea Parrella

Il martedì televisivo diventa una serata affolatissima con il ritorno de La Pupa e il Secchione e l'arrivo della nuova fiction di Rai1 Studio Battaglia. È proprio la prima rete del servizio pubblico ad aggiudicarsi il primo gradino del podio in termini di ascolti, catturando l'attenzione di 4.183.000 spettatori pari al 18.91% di share. Segue Canale 5, che con l’incontro di Champions League Manchester United vs Atletico Madrid ha raccolto davanti al video 3.469.000 spettatori pari al 14.42% di share (pre partita: 2.923.000 – 11.55%; post partita di 4 minuti: 2.369.000 – 11.65%).

Quindi proprio la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, nuova chiave di lettura del format affidata alla conduzione di Barbara D’Urso, che ha intrattenuto 2.003.000 spettatori con il 12.62%. Un risultato, questo di D'Urso sulla rete "giovane" di Mediaset, che segna un passo in avanti rispetto ai risultati del programma nella scorsa stagione, quando alla conduzione c'era Pucci (quasi 5 punti di share in più). Chiaramente tra i due progetti c'è un abisso, sia in termini di scrittura, visto che nell'attuale versione La Pupa e il Secchione è tornato ad essere un programma realizzato interamente in studio, sia per l'investimento dell'azienda, che chiamando in causa D'Urso dimostra di voler investire di più nel progetto. Il dato della prima puntata non può essere esaustivo, bisognerà capire nelle prossime settimane se si stabilizzerà.

Si tiene a galla Stasera Tutto è Possibile, che su Rai2 conferma la sua fetta di pubblico fedelissimo interessando 1.318.000 spettatori pari al 7.37% di share. A seguire Tv8 Italia’s Got Talent segna 659.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove 40 Carati ha raccolto 283.000 spettatori con l’1.3%.

Leggi anche Il cast di La pupa e il secchione Show: i nomi e le foto dei concorrenti

Discorso a parte, come sempre, quello che riguarda la sfida dei talk show politici e di attualità. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 4.48% (presentazione: 859.000 -3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 830.000 spettatori con il 4.84% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.338.000 spettatori con uno share del 6.53% mentre DiMartedì Più segna 416.000 spettatori e il 5.22%.