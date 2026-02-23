Strage di Crans Montana, Giletti mostra nuove immagini con Cyane Panine nel momento dell’incendio

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Giletti manda in onda il video inedito di Cyane Panine col casco al Le Constellation e il momento dell’incendio da una prospettiva diversa. Nuovi dettagli anche sul padre di Jacques Moretti.

Questa sera a Lo stato delle cose andrà in onda un documento che nessuno aveva mai visto. Un video girato pochi istanti prima che il Le Constellation si trasformasse in una trappola di fuoco. Le immagini, consegnate alla trasmissione da un testimone oculare, mostrano Cyane Panine, la cameriera del locale, mentre porta il casco e lo champagne con le candele pirotecniche e il gesto esatto che di lì a poco avrebbe innescato la tragedia di Capodanno.

Il filmato è stato girato da un ragazzo presente quella sera nel locale di Crans Montana. Una testimonianza diretta, spontanea, che immortala la scena in tutta la sua drammatica normalità. Cyane Panine appare di spalle, tra i tavoli affollati, mentre porta il casco con le candele accese. Il soffitto basso, i condotti di aerazione, l’atmosfera festosa di una notte di Capodanno che sta per trasformarsi in incubo.

Non è la sola notizia che Massimo Giletti porterà alla luce. Saranno mostrati documenti che potrebbero riscrivere la storia della strage di Crans Montana. Carte riservate dei servizi segreti francesi, datate 2009, che tracciano un filo rosso inquietante tra la criminalità organizzata transalpina e la famiglia al centro del caso Crans Montana.

È il 17 gennaio 2009. Nella periferia francese si celebra il funerale di Francis Mariani, boss di spicco della criminalità organizzata d’oltralpe. I servizi segreti francesi fanno quello che fanno sempre in queste occasioni: fotografano, annotano, registrano. Ogni targa, ogni volto, ogni presenza viene catalogata con precisione chirurgica.

Tra i veicoli stazionati nei pressi della chiesa, gli agenti annotano la presenza di un’auto con targa 1616 HL 2B. Intestatario: Jean Moretti, nato l’8 gennaio 1952. É il padre di Jacques, proprietario del night club Le Constellation, andato in fiamme nella notte di Capodanno 2026.

La domanda è inevitabile: cosa ci faceva il padre del proprietario del Le Constellation ai funerali di un boss della malavita? Era un semplice conoscente? Un rapporto d’affari? O c’è dell’altro che ora, alla luce dell’incendio di Capodanno, assume una valenza completamente diversa?