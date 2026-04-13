Caso Ranucci, Giletti: l’auto della camorra era una 500, non una Panda nera

Massimo Giletti porta a galla nella puntata di lunedì 13 aprile de Lo Stato delle Cose un nuovo dettaglio sul caso Ranucci. Parliamo dell’automobile usata dagli uomini della camorra per raggiungere la villetta di Sigfrido Ranucci la notte del 16 ottobre. L’automobile non era una Panda nera, come scritto da tutti i media che hanno ricostruito la vicenda, ma una Fiat 500.

La versione della Panda nera si era consolidata nella narrazione pubblica dell’attentato. Giletti, che sulla vicenda sta conducendo un lavoro di approfondimento da settimane, ha invece ricostruito un quadro diverso: il veicolo con cui la cellula camorristica si è spostata dalla Campania verso Roma — e con cui è tornata indietro dopo aver piazzato l’esplosivo sotto l’auto del conduttore di Report — era una 500.

In un’indagine come questa, dove la ricostruzione dei movimenti è centrale, il modello dell’auto non è un dettaglio trascurabile. Identificare correttamente il mezzo usato dagli esecutori può fare la differenza nelle verifiche incrociate con le immagini delle telecamere di sorveglianza e nei riscontri investigativi.

I dettagli completi nella puntata di questa sera, su Rai 3.​​​​​​​​​​​​​​​​