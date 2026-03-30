Massimo Giletti rivela gli autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci: “Appartengono alla camorra”

Massimo Giletti porta in prima serata uno degli episodi più inquietanti degli ultimi mesi nel mondo del giornalismo italiano: l'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, avvenuto nella notte del 16 ottobre scorso. L'appuntamento è per Lo Stato delle Cose, su Rai3, a partire dalle 21.20 di lunedì 30 marzo per una puntata che si preannuncia molto interessante.

Cosa è successo quella notte

Stando a quanto anticipato dallo stesso Giletti in una clip di anticipazione, quella notte qualcuno si è avvicinato alla villetta di Ranucci e ha piazzato dell'esplosivo sotto la sua automobile. Un'azione rapida, silenziosa, chirurgica. "Fa scatenare l'inferno", racconta il conduttore de Lo Stato delle Cose, lasciando intendere che tutte le piste che sono state battute finora, rilanciate dagli organi di stampa, come la presenza di una Panda, si sarebbero rivelate imprecise.

La pista camorristica

La parte più rilevante delle anticipazioni riguarda l'identità degli esecutori. Secondo quanto riferisce Massimo Giletti, le indagini condotte per la puntata avrebbero portato a identificare gli autori dell'attentato come appartenenti alla camorra. Un commando arrivato dalla Campania con uno scopo preciso, e tornato in Campania dopo aver agito. Una logistica che, se confermata, configura un'operazione pianificata contro un giornalista che da anni si occupa di inchieste scomode.

Sigfrido Ranucci nel mirino

Sigfrido Ranucci è il volto di Report, il programma di inchiesta di Rai 3 che negli anni ha toccato dossier delicati su criminalità organizzata, politica e affari. Che un attentato del genere possa essere collegato al suo lavoro giornalistico è un'ipotesi che Giletti sembra avanzare con determinazione nella puntata di questa sera. I dettagli completi saranno affidati alla messa in onda.