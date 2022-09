Stefania Sandrelli: “In un’altra vita mi innamoro di una donna” L’icona del cinema italiano si racconta: “Innamorarmi di nuovo? Mai. Meglio le donne”.

Stefania Sandrelli grande protagonista della seconda puntata stagione di Domenica In. Nel salottino moderato da Mara Venier, l'attrice si racconta e parla delle sue idee sulla vita, delle sue considerazioni sull'amore. L'intervista avviene dopo quello che è successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che ha reso omaggio alla sua grande carriera dopo cento film. A "Domenica In" ha presentato il suo ultimo film "Acqua e Anice", diretto da Corrado Ceron.

Gli amori di Stefania Sandrelli

Si parla tanto dei suoi amori. Lei è stata la storica compagna di Gino Paoli, con cui è nata Amanda Sandrelli; è stata sposata con Nicky Pende, da cui ha avuto il secondo figlio Vito. Dal 1983 è la compagna del regista Giovanni Soldati.

I miei amori, tutti quelli importanti, avrei voluto sempre che fossero per sempre. Perché ero certa del mio amore per loro. Mi sono sposata una sola volta per fortuna, però avrei sempre voluto che fosse per sempre un amore. Oggi? Non ho nessuna voglia di innamorarmi follemente. Ma neanche in un'altra vita. Nella mia prossima vita, se mi innamoro mi innamoro di una donna e con tutto quello che posso, con tutte le valutazioni del caso. E se non avessi la responsabilità e la certezza di tutte le rinunce che mi toccherebbe fare, lo farei. Intellettualmente, lo farei volentieri.

Per Stefania Sandrelli, sono meglio i gatti: "Ne ho avuti otto e sono stata benissimo. Io sono una che ha sempre sofferto molto, a me non piace per niente soffrire".

La puntata di Domenica In

È stata una puntata ricca di ospiti quella del 18 settembre 2022: Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, Roberto D'Agostino per parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E ancora Vittorio Feltri, Simone Marchetti, Monica Leofreddi e Alex Nuccetelli, storico amico dell'ex capitano della Roma.