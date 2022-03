Soleil Sorge comparirà in un nuovo programma Mediaset, ecco dove la vedremo Soleil Sorge sarà ospite di Tiki Taka, il programma condotto da Piero Chiambretti in seconda serata su Italia1. L’influencer è ormai completamente a suo agio nel ruolo di opinionista.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il Grande Fratello Vip l'ascesa di Soleil Sorge sembra ormai inarrestabile. La gieffina con la sua verve, la risposta sempre pronta e pungente ha conquistato tutti e ha sorretto il peso di un reality show importante come quello condotto da Alfonso Signorini. Adesso, però, dopo la poltrona a lei affidata come opinionista de "La Pupa e il secchione", la vedremo anche in un altro show sempre in casa Mediaset, stiamo parlando di Tiki Taka dove sarà commentata l'ultima giornata sportiva, con particolare attenzione, come sempre, al mondo del calcio.

Soleil Sorge ospite a Tiki Taka

Ad annunciare la partecipazione dell'influencer al programma condotto da Piero Chiambretti sono stati gli account di SportMediaset che, infatti, hanno confermato la presenza della gieffina che affiancherà il cantante Enrico Ruggieri e anche Francesco Oppini, appassionato di sport, commentatore nonché ex concorrente del reality di Canale 5. Il programma andrà in onda come di consueto su Italia1, in seconda serata, e vedrà la gieffina in veste di opinionista, stavolta calcistica, d'altronde in passato aveva fatto alcuni provini per prendere parte a dei programmi sportivi. Non sarà interrogata, però, solo su questioni di tale natura, ma ci sarà spazio anche per altre considerazioni.

Il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione

Intanto, però, oltre all'ospitata nel salotto di Chiambretti, l'influencer italo-americana si sta divertendo a bacchettare pupe e secchioni nell'omonimo show di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso dove si diletta a dispensare giudizi sulle performance dei protagonisti. Non sono mancate le prime frecciatine lanciate all'ex di Alex Belli, Mila Suarez che figura tra le protagoniste, e infatti è bastata la prima puntata per prevedere futuri scontri al vetriolo tra le due, che hanno in comune una certa "chimica artistica" con l'attore di Centrovetrine.